logo

BTC/USD

114295

ETH/USD

4139.61

USD/UAH

41.14

EUR/UAH

48.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В США рассказали, на что пойдет Путин после серии новых атак на страны НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

В США рассказали, на что пойдет Путин после серии новых атак на страны НАТО

В ISW уверены, что РФ готовит атаки на страны НАТО и попытается обвинить в них Украину

1 октября 2025, 07:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия вместе с Беларусью могут реализовывать диверсионные операции спецназа против критической инфраструктуры Польши и обвинять в этом Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

В США рассказали, на что пойдет Путин после серии новых атак на страны НАТО

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики напомнили, что в Службе внешней разведки России (СВР) 30 сентября отметили, что Украина готовит нападение на критическую инфраструктуру Польши "под флагом другого государства", чтобы обвинить в этом Россию и Беларусь.

Российская разведка утверждает, что Главное управление разведки Минобороны Украины и польская разведка якобы отправят в Польшу диверсионно-разведывательную группу, состоящую из граждан России и Беларуси из проукраинского Легиона "Свобода России" и полка имени Кастуся Калиноўского.

Эти войска якобы будут притворяться российскими и беларусскими спецназовцами на пресс-конференции после того, как их захватят польские службы безопасности, а проукраинские подразделения обвинят в нападении Россию и Беларусь. В российской разведке утверждают, что Украина якобы может одновременно осуществить "атаку" на критическую инфраструктуру в Польше, чтобы "усилить общественный резонанс".

По версии спецназовцев РФ, Украина якобы пытается использовать недавние инциденты с дронами в воздушном пространстве НАТО для разжигания антироссийских настроений в Польше, ускорения эскалации войны и подталкивания европейских стран ко вмешательству в конфликт в пользу Украины.

Эксперты ISW убеждены, что Кремль, вероятно, поручил СВР обнародовать это заявление, чтобы избежать ответственности за возможную будущую диверсию российских и беларусских сил против Польши.

По мнению аналитиков, Россия часто использует Службу внешней разведки для распространения безосновательных обвинений в будущих нападениях в рамках кампаний дезинформации. Они направлены на ослабление поддержки Украины и распространение сомнений касательно природы провокаций России против стран НАТО.

"Вероятно, Кремль создает информационные условия, чтобы обвинить Украину в будущих атаках, которые Россия сама может реализовать против Польши либо других государств НАТО", — говорится в отчете.

В ISW напомнили, что 26 сентября по схожему сценарию Россия обвинила Украину в недавних инцидентах с дронами в воздушном пространстве Польши и Румынии.

Читайте также на портале "Комментарии" — неопознанный дрон снова в Европе: в какой стране перепугались.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-30-2025
Теги:

Новости

Все новости