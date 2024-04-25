В Польше посчитали зарплату украинцев

Около 90% украинцев в Польше зарабатывают менее 5 тыс. злотых. Кроме того, украинцы также пытаются отложить большую часть заработанных денег. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Personnel Service, которое подготовило "Польский барометр рынка труда".



Зарплата украинцев в Польше. Фото из открытых источников

По состоянию на март 2024 года в Польше зарегистрировано 762,2 тыс. украинских работников, что на 3% больше, чем в прошлом году. Исследование Personnel Service проанализировало польский рынок труда и обратило внимание на работающих в стране украинцев. Оказалось, что 22% украинцев получают минимальную зарплату в Польше – 3,2 тысячи злотых (31,5 тысячи гривен).

Приблизительно каждый третий работающий украинец зарабатывает в пределах 3,2-4 тыс. злотых (31,5-39 тыс. гривен), а еще 30% получают от 4 до 5 тыс. злотых (39-49 тыс. гривен) ежемесячно. Еще 7% украинцев получают зарплаты 5-6 тыс. злотых (49-58 тыс. гривен), и только 4% имеют ежемесячный доход более 6 тыс. злотых.

Как указывает исследование "Польского барометра рынка труда", украинцев соблазняет высокая зарплата в Польше. В Украине минимальная зарплата составляет 725 злотых (7,1 тыс. гривен), тогда как в Польше украинские рабочие могут рассчитывать на минимальную оплату в четыре раза больше – 3,2 тыс. злотых (31,5 тыс. гривен). В пользу выбора работы в Польше идет географическая близость и низкий языковой барьер. Кроме того, польские работодатели положительно относятся к украинским работникам.

"Если бы работодателей спросили, кого бы они больше хотели взять на работу, то на первом месте были бы поляки, а на втором — украинцы. В случае украинцев предприниматели ценят прежде всего низкий языковой барьер, культурную близость и скорую адаптацию", — указывают авторы исследование.

Кроме того, исследование Personnel Service выявило, что украинские рабочие большую часть денег с зарплаты в Польше откладывают. 48% работников Украины живут на сумму, не превышающую 500 злотых в месяц, еще 29% тратят на свое содержание от 500 до 1 тыс. злотых, а 14% обеспечивают себя суммой расходов на уровне 1-2 тыс. злотых. Только 4% украинцев тратят в Польше более 2 тыс. злотых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры критикуют закон о мобилизации в Украине, создавший дефицит на рынке труда в Польше среди украинских работников.

Также "Комментарии" писали о том, что в Польше изменилось отношение к работникам Украины.