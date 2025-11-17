В Польше повредили железную дорогу, ведущую к Украине: ищет ли следствие российский след

В Польше повреждены железнодорожные пути на маршруте Демблин-Варшава. Этот путь также соединяет Варшаву со станцией Дорогуск на границе с Украиной.

Железнодорожный путь. Фото: из открытых источников

Премьер-министр страны Дональд Туск допускает вероятность диверсии. Об этом он написал в сети X.

"Не исключено, что мы имеем дело с актом диверсии. Никто не пострадал. Продолжаются действия соответствующих служб", – отметил Туск.

В местной полиции сообщили, что утром 16 ноября машинист поезда сообщил по телефону о неисправностях в железнодорожной инфраструктуре в районе села Жичин Гарволинского уезда вблизи станции Мика.

Во время предварительного осмотра места происшествия специалисты "обнаружили повреждение части пути, что повлекло за собой остановку поезда".

"На момент происшествия в поезде находились два пассажира и несколько работников. Никто не пострадал", – отметили в полиции.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Каролина Галецкая написала в сети X, что пока "нет оснований говорить об умышленных действиях третьих лиц". По ее словам, дело расследуют полиция и прокуратура.

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Душчик призвал пока не подозревать Россию в диверсии. Ведь, по его словам, Россия "не столь мощна, чтобы каждая подобная ситуация была спровоцирована РФ". Однако он утверждает, что ни в коем случае не следует это исключать.

"Мы имеем повреждение пути, и этот путь не повредился сам по себе. Кто-то должен был ее как-то повредить. Сейчас дайте возможность службам выяснить, как произошло повреждение, какие инструменты были использованы для этого, а затем провести всю процедуру, – сказал Душчик.

