У Польщі пошкодили залізницю, що веде до України: чи шукає слідство російський слід

У Польщі пошкоджено залізничні колії на маршруті Демблін-Варшава. Ця колія також з'єднує Варшаву зі станцією Дорогуськ на кордоні з Україною.

Залізнична колія. Фото: з відкритих джерел

Прем’єр-міністр країни Дональд Туск допускає йовірність диверсії. Про це він написав у мережі Х.

"Не виключено, що ми маємо справу з актом диверсії. Ніхто не постраждав. Тривають дії відповідних служб", — зазначив Туск.

У місцевій поліції повідомили, що вранці 16 листопада машиніст поїзда повідомив по телефону про несправності в залізничній інфраструктурі в районі села Жичин Гарволінського повіту, що поблизу станції Міка.

Під час попереднього огляду місця події фахівці "виявили пошкодження частини колії, що спричинило зупинку поїзда".

"На момент події в поїзді перебували двоє пасажирів та кілька працівників. Ніхто не постраждав", – зазначили у поліції.

Речниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька написала у мережі X, що поки "немає підстав говорити про умисні дії третіх осіб". За її словами, справу розслідують поліція та прокуратура.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Душчик закликав поки не підозрювати Росію в диверсії. Адже, за його словами, Росія "не настільки потужна, щоб кожна подібна ситуація була спровокована РФ". Однак він стверджує, що ні в якому разі не варто це виключати.

"Ми маємо пошкодження колії, і ця колія не пошкодилася сама по собі. Хтось повинен був її якимось чином пошкодити. Зараз дайте можливість службам з'ясувати, як саме сталося пошкодження, які інструменти були використані для цього, а потім провести всю процедуру, – сказав Душчик.

