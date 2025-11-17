logo_ukra

BTC/USD

95536

ETH/USD

3186.76

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Польща У Польщі пошкодили залізницю, що веде до України: чи шукає слідство російський слід
commentss НОВИНИ Всі новини

У Польщі пошкодили залізницю, що веде до України: чи шукає слідство російський слід

У Польщі повідомили про пошкодження залізничних колій, якими курсують поїзди до України, влада не виключає диверсії

17 листопада 2025, 10:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

У Польщі пошкоджено залізничні колії на маршруті Демблін-Варшава. Ця колія також з'єднує Варшаву зі станцією Дорогуськ на кордоні з Україною. 

У Польщі пошкодили залізницю, що веде до України: чи шукає слідство російський слід

Залізнична колія. Фото: з відкритих джерел

Прем’єр-міністр країни Дональд Туск допускає йовірність диверсії. Про це він написав у мережі Х. 

"Не виключено, що ми маємо справу з актом диверсії. Ніхто не постраждав. Тривають дії відповідних служб", — зазначив Туск.  

У місцевій поліції повідомили, що вранці 16 листопада машиніст поїзда повідомив по телефону про несправності в залізничній інфраструктурі в районі села Жичин Гарволінського повіту, що поблизу станції Міка. 

Під час попереднього огляду місця події фахівці "виявили пошкодження частини колії, що спричинило зупинку поїзда".

"На момент події в поїзді перебували двоє пасажирів та кілька працівників. Ніхто не постраждав", – зазначили у поліції.

Речниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька написала у мережі X, що поки "немає підстав говорити про умисні дії третіх осіб". За її словами, справу розслідують поліція та прокуратура.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Душчик закликав поки не підозрювати Росію в диверсії. Адже, за його словами, Росія "не настільки потужна, щоб кожна подібна ситуація була спровокована РФ". Однак він стверджує, що ні в якому разі не варто це виключати.

"Ми маємо пошкодження колії, і ця колія не пошкодилася сама по собі. Хтось повинен був її якимось чином пошкодити. Зараз дайте можливість службам з'ясувати, як саме сталося пошкодження, які інструменти були використані для цього, а потім провести всю процедуру, – сказав Душчик.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про продовження підтримки для українських біженців. Однак наголосив, що зробив це востаннє.

Польський президент вказав на необхідність упорядкування системи підтримки, зазначивши, що до українців слід ставитися як до будь-якої іншої національної меншини.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.pap.pl/aktualnosci/tusk-ws-zniszczenia-fragmentu-torowiska-niewykluczone-ze-akt-dywersji
Теги:

Новини

Всі новини