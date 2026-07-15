У Польщі попередили про новий сценарій Кремля: Путін може влаштувати небезпечну провокацію

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може готувати масштабну провокацію з використанням українських безпілотників для створення приводу для подальшої ескалації. Про це голова польської дипломатії розповів під час візиту до Сполучених Штатів, повідомляє Polsat News.

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

За словами міністра, у Варшаві розглядають ймовірність операції "під чужим прапором", при якій російська сторона може використати українські дрони для атаки на територію країни НАТО або самої Росії, щоб потім звинуватити Київ і виправдати дії у відповідь.

Сікорський нагадав, що близько місяця тому Володимир Путін публічно заявив про готовність відповісти на можливий напад на державу – члена Північноатлантичного альянсу. Саме тому польська влада уважно стежить за подібними ризиками.

Глава МЗС Польщі вважає, що подібний сценарій не можна виключати, оскільки Кремль перебуває під серйозним тиском через ситуацію на фронті. На його думку, російське керівництво може спробувати створити штучну нагоду для подальшого загострення конфлікту.

Як історичний приклад, міністр навів Гляйвицьку провокацію 1939 року, коли німецькі спецслужби інсценували напад на радіостанцію, переодягнувши своїх агентів у польську форму. Ця операція стала одним із формальних приводів для початку Другої світової війни.

"Наш сигнал Володимиру Путіну простий: ми розуміємо, що подібний сценарій можливий, і розраховуємо, що його не буде реалізовано", — наголосив Сікорський, коментуючи можливі дії Росії.

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