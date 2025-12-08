В Польше смена настроений: сколько граждан поддерживают возврат обязательной военной службы

Более половины граждан Польши выступают за возвращение обязательной срочной службы на фоне ухудшения международной безопасности. Согласно опросу, проведённому по заказу издания Wirtualna Polska, 59,4% респондентов считают необходимым восстановить призыв. Для сравнения: ещё в конце октября этот показатель был ниже 40%.

Польша. Фото: из открытых источников

Из тех, кто поддерживает идею, 14,7% полностью согласны с её внедрением, а ещё 44,7% "скорее согласны". Против восстановления службы выступили 30,9% участников опроса, причём мнения распределились почти поровну между мягким несогласием (15,2%) и категорическим "против" (15,7%). Оставшиеся 9,7% затруднились с ответом, что, по мнению издания, свидетельствует о высокой осведомлённости общества и уже сформированных взглядах на вопрос призыва.

Особенно заметна поддержка среди избирателей оппозиционных правых сил – консервативной партии PiS и правопопулистской Konfederacja: 67% сторонников этих партий высказались "за" и лишь 26% — "против".

В то же время среди электората правящей коалиции, в которую входят центристы, либералы и левые партии, мнения оказались более сбалансированными: половина респондентов поддержали идею обязательной службы, 41% — высказались против.

По мнению авторов материала, усиление поддержки призыва связано с ростом неопределённости в регионе и повышенной геополитической напряжённостью. Война между Россией и Украиной, а также новые вызовы для обороны усилили ощущение необходимости укрепления безопасности страны. Обязательная служба, по мнению поляков, может стать механизмом повышения боеготовности и обеспечения дополнительной защиты.

Опрос проводился 21-23 ноября методом телефонных и интернет-интервью на выборке из 1000 совершеннолетних граждан Польши.

