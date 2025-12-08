logo

В Польше смена настроений: сколько граждан поддерживают возврат обязательной военной службы
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше смена настроений: сколько граждан поддерживают возврат обязательной военной службы

На фоне войны в Украине и роста напряжённости в регионе большинство поляков впервые за годы поддержали идею возвращения призыва как инструмента усиления национальной безопасности

8 декабря 2025, 08:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Более половины граждан Польши выступают за возвращение обязательной срочной службы на фоне ухудшения международной безопасности. Согласно опросу, проведённому по заказу издания Wirtualna Polska, 59,4% респондентов считают необходимым восстановить призыв. Для сравнения: ещё в конце октября этот показатель был ниже 40%.

В Польше смена настроений: сколько граждан поддерживают возврат обязательной военной службы

Польша. Фото: из открытых источников

Из тех, кто поддерживает идею, 14,7% полностью согласны с её внедрением, а ещё 44,7% "скорее согласны". Против восстановления службы выступили 30,9% участников опроса, причём мнения распределились почти поровну между мягким несогласием (15,2%) и категорическим "против" (15,7%). Оставшиеся 9,7% затруднились с ответом, что, по мнению издания, свидетельствует о высокой осведомлённости общества и уже сформированных взглядах на вопрос призыва.

Особенно заметна поддержка среди избирателей оппозиционных правых сил – консервативной партии PiS и правопопулистской Konfederacja: 67% сторонников этих партий высказались "за" и лишь 26% — "против".

В то же время среди электората правящей коалиции, в которую входят центристы, либералы и левые партии, мнения оказались более сбалансированными: половина респондентов поддержали идею обязательной службы, 41% — высказались против.

По мнению авторов материала, усиление поддержки призыва связано с ростом неопределённости в регионе и повышенной геополитической напряжённостью. Война между Россией и Украиной, а также новые вызовы для обороны усилили ощущение необходимости укрепления безопасности страны. Обязательная служба, по мнению поляков, может стать механизмом повышения боеготовности и обеспечения дополнительной защиты.

Опрос проводился 21-23 ноября методом телефонных и интернет-интервью на выборке из 1000 совершеннолетних граждан Польши.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал оппозицию за отказ поддержать закон о регулировании криптоактивов, подчеркнув, что этот рынок используется Россией для политического влияния. Об этом сообщает Polsat News.




Источник: https://wiadomosci.wp.pl/obowiazkowa-sluzba-wojskowa-w-polsce-nowy-sondaz-ujawnia-nastroje-7228434735049632a
