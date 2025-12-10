logo_ukra

Головна Новини Світ Польща У Польщі вигадали, як заробляти за рахунок війни в Україні: деталі
НОВИНИ

У Польщі вигадали, як заробляти за рахунок війни в Україні: деталі

Поляки хочуть продавати союзникам зброю, яка пройшла бойові випробування в Україні

10 грудня 2025, 14:43
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Польський оборонний концерн PGZ має намір значно розширити експорт озброєнь та технологій, ефективність яких була підтверджена під час боїв в Україні. Про це заявив генеральний директор компанії Адам Лешкевич у інтерв'ю Bloomberg.

У Польщі вигадали, як заробляти за рахунок війни в Україні: деталі

Польща. Фото: з відкритих джерел

За його словами, група готується активніше просувати союзникам переносні зенітні комплекси, артилерійські системи, включаючи гаубиці, а також розробку подвійного призначення. На тлі повномасштабної війни Росії проти України країни Європи різко збільшили інвестиції в оборону, а Польща з 2022 року майже подвоїла власний оборонний бюджет до близько 5% ВВП. Це створило сприятливі умови для швидкого посилення польського оборонно-промислового комплексу.

Ситуація в Європі змінюється на інституційному рівні: ЄС запустив оборонну програму SAFE на суму 150 млрд євро, спрямовану на фінансування спільних проектів. Лешкевич зазначає, що участь у таких ініціативах дає PGZ нові можливості — від обміну технологіями до кооперації з найбільшими європейськими виробниками.

"Довгі роки співпраця між європейськими оборонними компаніями фактично була відсутня. Зараз ми шукаємо партнерів, щоб навчатися, використовувати їхній досвід чи спільно виробляти техніку на базі сучасних технологій", — наголосив глава PGZ.

Сьогодні концерн об'єднує близько 70 підприємств та налічує 22 тисячі співробітників. Компанія вже має діючі проекти з такими гігантами, як Thales, BAE Systems, Rheinmetall та британська Babcock – в галузі виробництва боєприпасів, фрегатів та бронетехніки.

Фінансові показники PGZ також демонструють різке зростання. Торік продаж компанії збільшився на 36%, досягнувши 13,9 млрд злотих, а чистий прибуток зріс на 92% — до 1,7 млрд злотих. Лешкевич заявив, що стратегічна мета концерну – довести експорт та товари подвійного призначення до третини загальної виручки.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у Польщі зміна настроїв: скільки громадян підтримують повернення обов'язкової військової служби.




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-10/poland-looks-to-sell-more-ukraine-tested-military-gear-to-allies?srnd=homepage-americas
