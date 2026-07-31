В Польше призвали граждан собирать «тревожные рюкзаки»

Правительственный центр безопасности Польши обратился к гражданам с призывом заблаговременно подготовиться к возможным экстренным ситуациям. Жителям страны настоятельно рекомендуют укомплектовать "тревожный чемодан", положив документы, запас воды, медикаменты и наличные средства, а также выяснить адреса ближайших защитных сооружений.

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Поводом к такому предупреждению стал серьезный инцидент в воздушном пространстве страны во время очередного массированного обстрела Украины со стороны РФ. Официальная Варшава четко идентифицировала тип боеприпаса, приземлившегося и сдетонированного на территории Люблинского воеводства.

"Это была крылатая ракета Х-101, — официально подтвердил заместитель руководителя оборонного ведомства Польши Цезарий Томчик, — способна нести даже ядерную боеголовку".

По словам чиновника, во время этого воздушного удара вектор движения около двух десятков российских ракет был направлен прямо в сторону польской границы. Впрочем, большая часть воздушных целей удалось ликвидировать благодаря успешной работе украинских подразделений противовоздушной обороны.

Польское военное руководство рассматривает разные сценарии события и не исключает, что пересечение границы не было случайностью.

"Инцидент мог быть умышленной провокацией, — предостерег Цезарий Томчик, добавив, что подобные случаи могут повторяться в будущем".

Учитывая существующие риски, польские власти призывают гражданское население не пренебрегать правилами безопасности, сохранять спокойствие и четко знать алгоритм действий на выходные или будние дни в случае объявления воздушной тревоги.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига провел срочный телефонный разговор со своим польским коллегой — вице-премьер-министром, министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Поводом к разговору стал опасный инцидент с залетом российского смертоносного снаряда в воздушное пространство соседнего европейского государства.



