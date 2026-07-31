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У Польщі закликали громадян збирати «тривожні рюкзаки»

«Здатна нести ядерний заряд»: у Варшаві заявили про падіння ракети Х-101 і закликали населення готуватися до НС

31 липня 2026, 11:55
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Недилько Ксения

Урядовий центр безпеки Польщі звернувся до громадян із закликом завчасно підготуватися до можливих екстрених ситуацій. Мешканцям країни наполегливо рекомендують укомплектувати "тривожну валізу", поклавши туди документи, запас води, медикаменти та готівкові кошти, а також з'ясувати адреси найближчих захисних споруд.

У Польщі закликали громадян збирати «тривожні рюкзаки»

Ілюстративне фото

Приводом для такого попередження став серйозний інцидент у повітряному просторі країни під час чергового масованого обстрілу України з боку РФ. Офіційна Варшава чітко ідентифікувала тип боєприпасу, який приземлився та здетонував на території Люблінського воєводства.

"Це була крилата ракета Х-101, — офіційно підтвердив заступник керівника оборонного відомства Польщі Цезарій Томчик, — здатна нести навіть ядерну боєголовку".

За словами посадовця, під час цього повітряного удару вектор руху близько двох десятків російських ракет був спрямований безпосередньо в бік польського кордону. Утім, більшу частину повітряних цілей вдалося ліквідувати завдяки успішній роботі українських підрозділів протиповітряної оборони.

Польське військове керівництво розглядає різні сценарії події та не виключає, що перетин кордону не був випадковістю.

"Інцидент міг бути навмисною провокацією, — застеріг Цезарій Томчик, додавши, що — подібні випадки можуть повторюватися у майбутньому".

З огляду на наявні ризики, польська влада закликає цивільне населення не нехтувати правилами безпеки, зберігати спокій та чітко знати алгоритм дій на вихідні чи будні дні у разі оголошення повітряної тривоги.

У Польщі закликали громадян збирати «тривожні рюкзаки» - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник українського зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга провів термінову телефонну розмову зі своїм польським колегою — віцепремʼєр-міністром, міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Приводом для розмови став небезпечний інцидент із залітом російського смертоносного снаряда у повітряний простір сусідньої європейської держави.



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