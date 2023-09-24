В Польше призывают шантажировать Украину: предлагают запретить транзит оружия

Польский депутат от партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак считает, что Польша должна резче отстаивать свои интересы. Босак призвал прибегнуть к шантажу Украины и запретить транзит оружия через Польшу, пока Украина не отзовет свой иск.



Депутат Сейма Польши Кшиштоф Босак. Фото из открытых источников

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Кшиштоф Босак отреагировал на иск Украины в ВТО о продлении эмбарго Польши на украинское зерно. По словам Босака, Украина действует агрессивно против Польши, поэтому Варшава должна закрыть свои границы для Киева.

"Если им все еще нужны поставки топлива и оружия, они, вероятно, могут принять во внимание наши требования. Я считаю, что пора начать говорить с этой страной более настойчиво", — заявил Кшиштоф Босак.

Кроме того, Босак видит другие проблемы в Польше, которые связаны с Украиной. Польский депутат призвал сократить все социальные выплаты украинцам.

Напомним, что Польша, Словакия и Венгрия выразили готовность продлить запрет на импорт украинского зерна, который должен был завершиться 15 сентября.

Интересно, что это не впервые Кшиштоф Босак критически высказывается по Украине. Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польский депутат выставил украинскому правительству счет за помощь Польши в войне. Помощь включает военные расходы, гуманитарную помощь и прочее. Общая сумма счета составила более 100 млрд. злотых (около 860 млрд. гривен).

Также "Комментарии" писали, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о прекращении поставок оружия в Украину. Представитель правительства Польши Петр Мюллер в заявлении пояснил, что Польша не будет поставлять Украине новое оружие, однако выполнит все ранее заключенные контракты.