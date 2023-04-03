В Польше рассказали, чем ответят на размещение ядерного оружия в Беларуси

Польша готова к более тесному сотрудничеству в рамках действий НАТО по ядерному сдерживанию на фоне решения российского диктатора Путина разместить ядерное оружие в Беларуси. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил Глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера в интервью немецкому информационному агентству DPA.

Польша. Фото: из открытых источников

По словам чиновника, страна может представить себе более широкое участие, однако развертывание ядерного оружия – это другое дело.

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"Польша потенциально была бы готова расширить свое участие и сотрудничество в рамках ядерного сдерживания НАТО и взять на себя ответственность", — заявил Яцек Севера во время подхода к СМИ.

Отметим, в марте президент РФ Путин сделал громкое заявление о том, что в Беларуси строят специальное хранилище для тактического ядерного оружия.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай против размещения ядерного оружия на территории третьих стран. Об этом заявил представитель Китайской Народной Республики (КНР) в Совбезе ООН, явно имея в виду намерение РФ накачать "ядеркой" Республику Беларусь (РБ). Кроме того, Китай призывает сокращать риски ядерной войны и выступает против нападений на атомные станции (похоже, намек на то, что творят россияне в Украине). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чём говорят подобные заявления.

Также издание "Комментарии" сообщало — ядерная тема остается в топе после решения путинского режима накачать оружием массового поражения вассальную Беларусь. Правда, у представителей новой "оси зла" – свое видение происходящего. Так, Ким Йо Чжон – младшая сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына, которая также занимает позицию замдиректора департамента Центрального комитета Трудовой партии КНДР, опубликовала статью, где… набросилась на украинские власти. Ориентируясь на мизерно набравшую петицию на сайте президента Украины, Ким Йо Чжон делает вывод, что именно официальный Киев пытается "навлечь на свою страну ядерную катастрофу". О чем говорит вышедший на новый уровень ядерный шантаж со стороны авторитарных режимов? В какие игры тут играет Китайская Народная Республика (КНР), явно имеющая влияние и на Россию, и на Северную Корею? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



