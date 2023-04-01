Ядерное оружие в Беларуси: о чем говорит реакция Китая – что не договаривает Пекин

Китай против размещения ядерного оружия на территории третьих стран. Об этом заявил представитель Китайской Народной Республики (КНР) в Совбезе ООН, явно имея в виду намерение РФ накачать "ядеркой" Республику Беларусь (РБ). Кроме того, Китай призывает сокращать риски ядерной войны и выступает против нападений на атомные станции (похоже, намек на то, что творят россияне в Украине). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чём говорят подобные заявления.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Для любой ядерной державы невыгодно – со всех точек зрения – появление новых ядерных держав

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко поясняет:

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"Что касается ядерного оружия – КНР тут живет своими интересами. Очевидно, что для любой ядерной державы (кроме впавшей в состояние абсолютной неадекватности как та же РФ) невыгодно – со всех точек зрения – появление новых ядерных держав. Или других стран, которые, не имея статус ядерных, могут стать зоной размещения ядерного оружия".

Так что, отмечает эксперт, видим достаточно логичную, последовательную позицию Китая. Она касается и важность обезопасить АЭС, и – не распространения ядерного оружия.

"Но это, – акцентирует Андрей Сенченко, – совершенно не говорит о миролюбивости Китая. Который является активным игроком во всей этой ситуации, в которой, к сожалению, гибнут украинские мирные граждане, солдаты – каждый день".

Китай точно не заинтересован, чтобы кто-то размахивал ядерной дубинкой направо-налево, как сейчас делает Россия

По мнению аналитика Фонда общественной дипломатии Александры Решмедиловой, история с намерение России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие (ТЯО) указывает на то, что власти РБ готовы отдать свою территорию под управление РФ.

"Понятно, что ядерная кнопка — в Москве. И субъектность Беларуси тает на глазах. Это несет серьезные риски для самого Лукашенко. И еще острее встает вопрос управляемости Беларуси, да еще и с ядерным оружием на ее территории. Неудивительно, что мир очень обеспокоен происходящим", – отмечает эксперт.

Впрочем, продолжает она, пока неясна ситуация с тем, появится ли вообще ТЯО в РБ. На данный момент говорят, что оно может оказаться там в июле. И сейчас, по некоторым данным, идет подготовка соответствующих шахт.

"При этом, американская разведка утверждает, что пока ядерных перемещений не наблюдается. Соответственно, мы имеем дело с определенной информационной операций со стороны РФ. С вбросом. С проверкой реакции. Шантажом. Торгами", – рассуждает Александра Решмедилова.

Она не исключает, что резкая реакция на происходящее со стороны Пекина объясняется еще и тем, что он вышел в мировое пространство со своими пунктами мирного плана. Один из которых – как раз обеспечение безопасности атомных электростанций и вообще ядерной безопасности.

И вот — такой ответ... То есть, Путин демонстрирует, что он недоговороспособен не только с коллективным Западом, но и с Китаем, который достаточно лояльно относится к РФ. Тут можно вспомнить и недавний визит главы МАГАТЭ на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС, его признание, что вряд ли удастся, как предполагалось, создать там демилитаризованную зону", – отмечает аналитик. "Китай точно не заинтересован, чтобы кто-то размахивал ядерной дубинкой направо-налево, как сейчас делает Россия. Явно демонстрирующая, что не настроена выполнять видение Пекина. Остроты ситуации добавляет то, что лишь недавно Си Цзиньпин посещал Москву, общался с Путиным, и явно дал понять о необходимости отказаться от игр с ядерным оружием

Она уверена, что Лукашенко точно светят очередные санкции, если план с ТЯО в РБ будет реализован. Но при этом Александра Решмедилова призывает не особо верить в искренность негодования Китая происходящим.

Путиным, китайский лидер явно был в курсе решения РФ разместить в РБ тактическое ядерное оружие. Не могла Москва пойти на такое без согласования с Пекином. Который сейчас просто пытается дистанцироваться от ситуации", – констатирует Александра Решмедилова. "Не исключено, что КНР сейчас максимально внимательно тестирует реакцию Запада. Учитывая недавние встречи Си с Лукашенко

Дипломатически Пекин играет очень осторожно

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассуждает так:

В стиле "надо прекратить стрелять", а там – видно будет". "Китай умеет напустить тумана, загребать жар чужими руками. Мы это прекрасно видим по тому, как он сейчас ослабляет Запад войной РФ против Украины. Войной, которая ослабляет еще и Россию, что также выгодно Китаю. Дипломатически Пекин играет очень осторожно. В том же мирном плане КНР, с одной стороны, речь идет об уважении территориальной целостности (что означает вывод российских войск с Украины). С другой – там нет четкого акцента на этом, всё весьма туманно

По словам эксперта, в США угрозы со стороны КНР рассматриваются серьезно.

лишь добавляют беспокойства. Как и непонимание того, что на самом деле у Китая с ядерным оружием, каковы дальнейшие модели его поведения. Это вопрос менее исследованный, чем в ситуации с РФ. А есть ведь еще ядерная Северная Корея, есть Иран, пытающийся получать ядерное оружие. И все они – так или иначе – зависят от Китая. Так что, хоть руководство КНР не раз подчеркивало важность соблюдения ядерной безопасности, не факт, что это распространяется на сателлитов Пекина. Сам Китай на камеры всегда осуждает размахивание ядерной дубинкой, критикует ядерный шантаж. По той простой причине, что живет с Западных рынков, не может себе позволить иной риторики. Но, – подчеркивает Катерина Одарченко, – нельзя исключать, что закулисно те же РБ, РФ, та же Северная Корея получают от Пекина совсем иные наставления. И действуют соответствующим образом". "Практически на всех конференциях, которые касаются войны в Украине, вопросов глобальной безопасности, обсуждается именно китайская угроза. В том числе – в ракурсе агрессивных планов КНР по поводу Тайваня. А недавние открытые заявления о наращивании Китаем вооружений, о готовности к войне

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