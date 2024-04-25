В Польше рассказали, хотят ли они взять под контроль Львов и Галичину

Радослав Сикорский обвинил страну-террориста Россию во лжи, когда она заявляет, что Польша имеет тайный план относительно аннексии части территорий Украины. В частности, глава МИД подчеркнул, что как Донбасс и Крым являются Украиной, так же Львов, Галичина и Волынь являются украинскими территориями.

Радослав Сикорский

"Поэтому я повторяю это, чтобы это услышали и в Кремле: Львов – это Украина",

– заявил глава польского министерства иностранных дел.

При этом Сикорский считает, что в Кремле распространяют такую ложь по поводу "намерений аннексии", поскольку хотят рассорить Украину и Польшу.

Кроме того, глава МИД сообщил, что его страна присоединилась к декларации стран "Большой семерки" о взаимных долгосрочных обязательствах по поддержке Украины. По его словам, Варшава хочет активно участвовать в поддержке Украины, а не оставаться в стороне.

Сикорский также подчеркнул, что польский бизнес должен взять на себя обязательства и активно помогать в вопросах восстановления украинской экономики и инфраструктуры, пострадавших в результате войны. Именно для этого, добавил министр, в Польше даже был создан пост уполномоченного по восстановлению Украины.

Кроме того, глава польского МИД убежден, что Российская Федерация должна ответить за нанесенный Украине ущерб. При этом он добавил, что санкции Европейского Союза являются эффективным механизмом наказания страны-агрессора.

Кстати, Сикорский сообщил, что за два года со времени полномасштабной войны в Украине Польша передала Киеву 44 пакета военной помощи на общую сумму почти 9 млрд долларов. Министр уточнил, что в этих 9 млрд долларов не учтены многомиллиардные суммы в помощь украинским беженцам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, как в течение года у поляков изменилось отношение к украинцам.