В Польше рассказали, как готовятся к нападению с Беларуси

Польша усилит границу с Беларусью 10 тысячами военных. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Фото: Getty Images

Министр отметил, что Польша уверена в своей обороне, поэтому количество солдат на польско-белорусской границе "будет примерно таким же, как и раньше".

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"Будет около 10 тысяч солдат – 4 тыс. солдаты будут военнослужащими, непосредственно участвующими в операции, которая касается поддержки Пограничной службы на границе, и 6 тысяч человек. в резерве", — заявил он, добавив, что это будут "солдаты, которые будут повышать квалификацию там, в гарнизонах, воссозданных на востоке страны".

Отметим, вчера стало известно, что власти Польши приняли решение перебросить к своей границе с Беларусью 2000 военнослужащих, что вдвое больше, чем запрошено пограничной службой, для пресечения незаконных переходов и поддержания стабильности. Об этом сообщило агентство "Reuters", со ссылкой на заявление замминистра внутренних дел Мацея Васика польским СМИ.

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