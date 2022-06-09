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В Польше рассказали, кто кроме Венгрии противится санкция ЕС против России

В Польше рассказали, как лидеры ЕС боятся вводить новые санкции против России

сегодня, 11:12
Автор:

Кравцев Сергей
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Ни для кого не секрет, что больше всего в Европе против антироссийских санкций выступает именно Венгрия. Но есть ещё страны, которые негласно пытаются замедлить введение новых санкций против России. Такими странами есть Франция, Германия и Нидерланды. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на вице-премьер-министра Польши Ярослава Качиньского в эфире "TVP Info".

В Польше рассказали, кто кроме Венгрии противится санкция ЕС против России

Ярослав Качиньский. Фото: из открытых источников

По словам польского чиновника, Венгрия блокирует санкции и это очень большая проблема, которую нельзя недооценивать, но, если же говорить о "более тонкой игре", то такие страны, как Франция, Германия, а иногда и Нидерланды, пытаются выступать против санкций в отношении России.                                           

Что касается военных действий на территории Украины, то Ярослав Качиньский сделал неутешительный прогноз для Украины. Политик считает, что это война затянется надолго и Москва будет пытаться добиться хотя бы частичного успеха со своей так называемой "спецоперации".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Польши Анджей Дуда раскритиковал лидеров Евросоюза Эммануэля Макрона и Олафа Шольца за их попытки пойти на диалог с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на то, что агрессия РФ против Украины не прекращается. Польский президент вспомнил уроки Второй мировой войны, когда даже тогда никто из лидеров ЕС не пытался найти компромисс Гитлером.         

Также издание "Комментарии" сообщало - Россия готовится к удару: в Генштабе рассказали, куда россияне стащили "Искандеры" и "Панцири".


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8p6MBkjQ6V4
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