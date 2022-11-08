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В Польше разгорелся скандал вокруг грядущего концерта российской музыкальной группы

Музыкальная группа Little Big неоднократно высказывалась против российского вторжения в Украину, однако ранее поддержала аннексию Крыма

сегодня, 21:15
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Автор:

Віталій Розкаряка

12 ноября в польском Кракове должен был состояться концерт популярной российской группы Little Big. Несмотря на то, что участники музыкального коллектива открыто осуждают российское вторжение в Украину, их грядущее выступление было отменено принимающей стороной – руководством ночного клуба Studio.

В Польше разгорелся скандал вокруг грядущего концерта российской музыкальной группы

группа Little Big, из открытых источников

По данным местных СМИ, отмена концерта не является личной инициативой организаторов. Выяснилось, что скандал вокруг данного события начал разгораться еще в день публикации анонса о прибытии российской группы. Украинцы, проживающие в польском Кракове, еще тогда заявили, что сделают все возможное, чтобы концерт не состоялся. Опираясь на текущие заявления ночного клуба, где должны были выступить российские исполнители, украинцам, путем нескольких организованных бойкотов, удалось сдержать обещание, заставив организаторов отметить концерт.

За несколько недель до отмены концерта в социальных сетях активно публиковались статьи и призывы к отмене данного выступления. Как правило, пользователи сети размещали у себя на страницах фотографии российского музыкального коллектива, подписывая их фразами "Молчание – это зло", "Раньше они поддерживали аннексию Крыма" и т.д.

После нескольких недель интернет-протестов, в Сети начались распространяться слухи о том, что концерт отменен. Со временем польские официальные СМИ подтвердили данную информацию, сославшись на Studio Club.

"Концерт Little Big в Кракове действительно отменен по независящим от нас причинам. Всех граждан, купившим билеты просим связываться непосредственно с организаторами выступления, мы к этому отношения не имеем", — сказано в сообщении клуба.

Напомним, ранее мы сообщали, что концерт известного британского рок-музыканта в Кракове отменили из-за антиукраинской позиции. 



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Источник: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,29117441,little-big-nie-zagra-w-krakowie-wczesniej-ukraincy-zapowiadali.html?_ga=2.39970849.2069522293.1667891442-299088472.1667395130
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