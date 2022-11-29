В Польше разгорелся скандал вокруг избиений украинских подростков: подробности

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Vitalii Rozkariaka
Районный суд
польского города Ченстохов вынес приговор 18-летней Магде, которая обвинялась в
оскорблении и избиении беженцев с Украины, среди которых были как дети, так и
взрослые.
фото тематическое, из открытых источников
Данная история
началась еще в апреле этого года. Тогда в город, где проживала и училась
17-летняя Магда начали приезжать украинские переселенцы. В один из дней,
прогуливаясь со своим другом второкурсница местного техникума увидела компанию
из двух 15-летних украинок. Полька тут же подошла к ним и начала оскорблять
различными неприятными словами. Исходя из всего, можно было сделать вывод, что
причиной столь ярко выраженной агрессии как раз-таки стала национальность
подростков.
Оскорблениями, к
сожалению, данная ситуация не закончилась. Магда ударила одну из украинок по
лицу, а вторую схватила за волосы и сильно толкнула, из-за чего та упала на
землю. Когда 15-летняя девушка уже лежала на земле Магду это не остановило, она
продолжила избивать незнакомку ногами до тех пор, пока ее не оттянули знакомые.
Столь грубое и
неадекватное поведение польки могло остаться безнаказанным, если бы на
следующий день после инцидента одна из украинок не увидела на улице свою
обидчицу. В тот момент с ней была ее тетя, которая подошла к Магде и спросила,
что послужило причиной избиения ее племянницы. В ответ женщина услышала массу
оскорблений в свою сторону, и хоть отвечать она девушке не стала, решила
сделать фотографию хулиганки, с которыми в тот же день пошла в полицию.
Расследование
длилось довольно долго, более полугода. Следствию удалось установить, что от
уже 18-летней Магды пострадало, как минимум, 4 человека, все они беженцы с
Украины. Несмотря на полное признание вины обвиняемой, суд вынес ей
обвинительный приговор, приговорив девушку к 10 месяцам лишения свободы условно
с испытательным сроком в 2 года. Помимо этого, Магду обязали выплатить каждому
из 4 пострадавших по 500 злотых (порядка 3700 гривен).
Напомним, ранее
мы сообщали, что голливудский актер польского происхождения инициировал сбор
средств для Украины.
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