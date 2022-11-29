В Польше разгорелся скандал вокруг избиений украинских подростков: подробности

Районный суд польского города Ченстохов вынес приговор 18-летней Магде, которая обвинялась в оскорблении и избиении беженцев с Украины, среди которых были как дети, так и взрослые.

фото тематическое, из открытых источников

Данная история началась еще в апреле этого года. Тогда в город, где проживала и училась 17-летняя Магда начали приезжать украинские переселенцы. В один из дней, прогуливаясь со своим другом второкурсница местного техникума увидела компанию из двух 15-летних украинок. Полька тут же подошла к ним и начала оскорблять различными неприятными словами. Исходя из всего, можно было сделать вывод, что причиной столь ярко выраженной агрессии как раз-таки стала национальность подростков.

Оскорблениями, к сожалению, данная ситуация не закончилась. Магда ударила одну из украинок по лицу, а вторую схватила за волосы и сильно толкнула, из-за чего та упала на землю. Когда 15-летняя девушка уже лежала на земле Магду это не остановило, она продолжила избивать незнакомку ногами до тех пор, пока ее не оттянули знакомые.

Столь грубое и неадекватное поведение польки могло остаться безнаказанным, если бы на следующий день после инцидента одна из украинок не увидела на улице свою обидчицу. В тот момент с ней была ее тетя, которая подошла к Магде и спросила, что послужило причиной избиения ее племянницы. В ответ женщина услышала массу оскорблений в свою сторону, и хоть отвечать она девушке не стала, решила сделать фотографию хулиганки, с которыми в тот же день пошла в полицию.

Расследование длилось довольно долго, более полугода. Следствию удалось установить, что от уже 18-летней Магды пострадало, как минимум, 4 человека, все они беженцы с Украины. Несмотря на полное признание вины обвиняемой, суд вынес ей обвинительный приговор, приговорив девушку к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Помимо этого, Магду обязали выплатить каждому из 4 пострадавших по 500 злотых (порядка 3700 гривен).

Напомним, ранее мы сообщали, что голливудский актер польского происхождения инициировал сбор средств для Украины.

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