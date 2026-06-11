В Польше резко изменилось отношение к украинцам: что произошло

Решение президента Украины Владимира Зеленского о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций почетного названия "имени Героев УПА" вызвало скандал в Польше и повлияло на общественное мнение об Украине. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного польской компанией SW Research для издания Rzeczpospolita.

В Польше ухудшилось отношение к украинцам. Фото из открытых источников

Согласно опросу, 51,9% поляков заявили, что после решения Зеленского о присвоении украинскому подразделению имени "Героев УПА" их отношение к Украине и украинцам ухудшилось. Еще 31,9% опрошенных отметили, что указ не повлиял на их мнение. Только 4,5% поляков сообщили об улучшении отношения к украинцам, в то время как 11,7% не смогли дать однозначного ответа.

Социологи обратили внимание, что отрицательная реакция была более распространена среди мужчин. Об ухудшении отношения заявили 59% мужчин против 46% женщин. Наиболее критично к решению отнеслись молодые поляки в возрасте до 24 лет. В их числе негативную оценку высказали 56% опрошенных.

Исследование также показало, что наибольшее недовольство зафиксировано среди респондентов с профессиональным образованием и более низким уровнем доходов. В то же время, особенно высокий уровень критики зафиксировали в городах с населением от 100 до 199 тысяч жителей – 63%.

Причиной скандала в Польше стал указ №440/2026, подписанный Зеленским 26 мая. Документ предусматривает предоставление Отдельному центру специальных операций "Север" почетного названия "имени Героев УПА". В Офисе президента объяснили это решение стремлением восстановить исторические традиции украинской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины задали Польше один вопрос из-за скандала с УПА.

Также "Кометнари" писали, что город в Польше требует от Винницы переименовать улицу, носящую имя Степана Бандеры.