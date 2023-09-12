В Польше сделали категорическое заявление об импорте зерна из Украины

Власти Польши не передумали снять запрет относительно импорта украинской аграрной продукции. К слову, на позицию польских властей не будут влиять даже рекомендации представителей Евросоюза в Брюсселе.

Матеуш Моравецкий (фото из открытых источников)

Об этом утверждается в обнародованной заявлении польского премьера Матеуша Моравецкого.

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"Польша не позволит украинскому зерну нас пленить. Независимо от того, что решат чиновники Брюсселя, мы не откроем наши границы", — отметил Моравецкий.

Польское чиновник еще прикрепил к собственному сообщению в социальных сетях видеоролик, где утверждается, что "когда нам нужно было помочь ближним, мы открыли свои сердца и дома". Но "когда дело доходит до борьбы за интересы Польши", в этой ситуации, как он сообщает, "интересы польских фермеров будут защищены".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Польша и страны Балтии пригрозили Беларуси. Страны Балтии и Польша готовы полностью закрыть свои границы с Беларусью, если произойдет "критический инцидент" с наемниками из группы "Вагнера", заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

Польша и члены Европейского Союза, имеющие общую границу с Беларусью, указывают на свою обеспокоенность в безопасности границ из-за присутствия наемников из группы "Вагнера" на территории Беларуси. Именно туда их пригласил Лукашенко после мятежа Евгения Пригожина. Кроме того, в Польше зафиксировали увеличение числа мигрантов в последние месяцы, пересекшие границу со стороны Беларуси. Польский министр внутренних дел пригрозил, что его и другие страны примет меры в критический момент.

