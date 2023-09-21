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В Польше сделали новое заявление о прекращении поставок оружия для Украины

Представитель правительства Польши объяснил детали на запрет поставок оружия для Украины.

сегодня, 12:25
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 20 сентября заявил, что его страна прекращает поставки оружия в Украину. На следующий день представитель польского правительства Петр Мюллер выступил с новым заявлением по оружию для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Onet.

В Польше сделали новое заявление о прекращении поставок оружия для Украины

Представитель польского правительства Петр Мюллер. Фото из открытых источников

Представитель правительства Польши в своей речи подчеркнул, что "с украинской стороны появился ряд абсолютно неприемлемых заявлений и дипломатических жестов". По словам Мюллера, Польша не воспринимает такого рода неоправданные действия. Однако по поставкам Польша будет выполнять заключенные ранее контракты.


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"В контексте вопросов по поставкам оружия хочу сообщить, что Польша осуществляет только предварительно согласованные поставки боеприпасов и оружия. В том числе и вытекающих из заключенных с Украиной контрактов", — сказал Петр Мюллер.

Представитель польского правительства указал, что эти обязательства включают и крупнейший иностранный контракт, подписанный польской оружейной промышленностью после 1989 года, а именно на поставку гаубиц Krab. Кроме того, Польша и дальше будет производить ремонт военной техники, которая пострадала на войну в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше отреагировали на резкую критику Зеленского по поводу ситуации с зерном. Спикер польского правительства указал, что не хочет воспринимать слова президента Украины в сторону Варшавы.

Также "Комментарии" писали, что депутат одной из польских партий подсчитал помощь Польше и выставил Украине счет. Таким образом, представитель польского правительства отреагировал на решение Украины подать иск в ВТО относительно эмбарго украинского зерна.



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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/dostawy-broni-do-ukrainy-rzecznik-polskiego-rzadu-zabiera-glos/1yderql
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