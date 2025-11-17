В Польше сделали новое заявление об угрозе от дронов РФ

Польский генерал-лейтенант Мацей Клиш заявил, что в ночь на 10 сентября, когда российские беспилотники массово нарушили воздушное пространство Польши, угроза была более серьезной, чем считалось ранее. Как передает портал "Комментарии", слова генерал-лейтенанта цитирует RMF24.

Атака на Польшу. Фото: из открытых источников

Клиш заявил, что некоторые из российских беспилотников, даже те, которые использовались в качестве приманок для перегрузки систем ПВО, были оснащены взрывчаткой.

"Утверждение, что это были картонные и бумажные объекты, не является полностью правдивым", – сказал польский генерал.

Он добавил, что в сентябре угроза для Польши от российских дронов была реальной.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд "шахедов" пересекли границу с Польшей. Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило, что польское воздушное пространство неоднократно нарушалось беспилотниками РФ. Польские военные подтвердили, что впервые сбивали БПЛА и заявили об операции по их "обнаружению, идентификации и нейтрализации". Какова цель такой провокации РФ? Не выйдет ли она боком Москве, когда Запад наконец-то объединится вокруг Украины и в разы усилит ее поддержку в войне? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – после того, как российские дроны нарушили воздушное пространство Польши есть большая надежда на то, что "мир сделает из этого выводы". Соответствующее заявление в ходе своего вечернего обращения к украинцам сделал президент Украины Владимир Зеленский.



