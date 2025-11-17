logo_ukra

У Польщі зробили нову заяву про загрозу від дронів РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

У Польщі зробили нову заяву про загрозу від дронів РФ

У Польщі уточнили, що загроза від дронів РФ у вересні була серйознішою, ніж вважалося

17 листопада 2025, 10:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Польський генерал-лейтенант Мацей Кліш заявив, що в ніч проти 10 вересня, коли російські безпілотники масово порушили повітряний простір Польщі, загроза була серйознішою, ніж вважалося раніше. Як повідомляє портал "Коментарі", слова генерал-лейтенанта цитує RMF24.

У Польщі зробили нову заяву про загрозу від дронів РФ

Атака на Польщу. Фото: з відкритих джерел

Кліш заявив, що деякі з російських безпілотників, навіть ті, які використовувалися як приманки для перевантаження систем ППО, були оснащені вибухівкою.

"Твердження, що це були картонні та паперові об'єкти, не є цілком правдивим", – сказав польський генерал.

Він додав, що у вересні загроза для Польщі від російських дронів була реальною.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 10 вересня під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні ряд "шахедів" перетнули кордон із Польщею. Оперативне командування Збройних сил Польщі підтвердило, що польський повітряний простір неодноразово порушував безпілотники РФ. Польські військові підтвердили, що вперше збивали БПЛА і заявили про операцію щодо їх "виявлення, ідентифікації та нейтралізації". Якою є мета такої провокації РФ? Чи вийде вона боком Москві, коли Захід нарешті об'єднається навколо України і в рази посилить її підтримку у війні? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі, є велика надія на те, що "світ зробить з цього висновки". Відповідну заяву під час свого вечірнього звернення до українців зробив президент України Володимир Зеленський.




Джерело: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-incydent-z-dronami-nad-polska-general-ujawnia-szczegoly,nId,8041075
