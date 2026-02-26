В Польше сделали откровенное заявление об иммигрантах: радуются ли тому, что прибывают украинцы

Рубрики
Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский похвалил украинских иммигрантов за высокую экономическую активность страны. По его словам, украинцы основали в Польше более 120 тысяч компаний, работающих и платящих налоги. Свое заявление топ-дипломат Польши сделал во время выступления в Сейме.
Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников
По словам министра, в мирное время роль украинских иммигрантов только вырастет.
Радослав Сикорский выразил осторожный скептицизм по поводу перспектив быстрого завершения войны России против Украины. В интервью РБК-Украина он подчеркнул, что переговорному процессу следует дать шанс, однако пока предпосылок для быстрого мира не видно.
В то же время Сикорский обратил внимание на позицию Кремля. По его словам, Владимир Путин продолжает настаивать на максималистских требованиях, которые Киев не может принять. Именно это, по мнению министра, существенно усложняет продвижение к реальному прекращению огня.
