В Польше сделали откровенное заявление об иммигрантах: радуются ли тому, что прибывают украинцы
В Польше сделали откровенное заявление об иммигрантах: радуются ли тому, что прибывают украинцы

Глава МИД Сикорский отметил, что уровень профессиональной активности украинских иммигрантов выше, чем у поляков

26 февраля 2026, 15:26
Автор:
Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский похвалил украинских иммигрантов за высокую экономическую активность страны. По его словам, украинцы основали в Польше более 120 тысяч компаний, работающих и платящих налоги. Свое заявление топ-дипломат Польши сделал во время выступления в Сейме.

В Польше сделали откровенное заявление об иммигрантах: радуются ли тому, что прибывают украинцы

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

"Уровень профессиональной активности взрослых иммигрантов из Украины даже выше, чем среди поляков. С 2022 года украинцы основали в Польше более 120 тысяч компаний. Они нанимают людей, платят налоги. Эти предприятия увеличивают наш торговый обмен с Украиной", — отметил Сикорский.

По словам министра, в мирное время роль украинских иммигрантов только вырастет.

"В течение четырех лет мы показываем, что означает лозунг "польская солидарность", — заверил министр.

Читайте на портале "Комментарии" — Радослав Сикорский выразил осторожный скептицизм по поводу перспектив быстрого завершения войны России против Украины. В интервью РБК-Украина он подчеркнул, что переговорному процессу следует дать шанс, однако пока предпосылок для быстрого мира не видно.

"Я надеюсь на результат и считаю законным дать переговорам возможность. В конце концов, именно Украина должна решать, какие условия для нее приемлемы", — отметил глава польской дипломатии.

В то же время Сикорский обратил внимание на позицию Кремля. По его словам, Владимир Путин продолжает настаивать на максималистских требованиях, которые Киев не может принять. Именно это, по мнению министра, существенно усложняет продвижение к реальному прекращению огня.

Также издание "Комментарии" сообщало — о членстве в ЕС украинцы могут только мечтать: в Польше назвали главную причину.




Источник: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/pis-grzmi-po-expose-radoslawa-sikorskiego-pozostaly-wam-cymbaly-relacja-na-zywo/34qjz10
