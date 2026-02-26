logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.24

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Польща У Польщі зробили відверту заяву про іммігрантів: чи радіють з того, що прибувають українці
commentss НОВИНИ Всі новини

У Польщі зробили відверту заяву про іммігрантів: чи радіють з того, що прибувають українці

Глава МЗС Сікорський зазначив, що рівень професійної активності українських іммігрантів вищий, ніж у поляків

26 лютого 2026, 15:26
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський похвалив українських іммігрантів за високу економічну активність в країні. За його словами, українці заснували у Польщі понад 120 тисяч компаній, які працюють та платять податки. Свою заяву топ-дипломат Польщі зробив під час виступу у Сеймі.

У Польщі зробили відверту заяву про іммігрантів: чи радіють з того, що прибувають українці

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

"Рівень професійної активності дорослих іммігрантів з України навіть вищий, ніж серед поляків. З 2022 року українці заснували в Польщі понад 120 тисяч компаній. Вони наймають людей, сплачують податки. Ці підприємства збільшують наш торговельний обмін з Україною", — зазначив Сікорський.

За словами міністра, у мирний час роль українських іммігрантів лише зросте.

"Протягом чотирьох років ми показуємо, що означає гасло "польська солідарність", — запевнив міністр.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Радослав Сікорський висловив обережний скептицизм щодо перспектив швидкого завершення війни Росії проти України. В інтерв'ю РБК-Україна він наголосив, що переговорному процесу слід дати шанс, проте поки що передумов для швидкого миру не видно.

"Я сподіваюся на результат та вважаю законним дати переговорам можливість. Зрештою, саме Україна має вирішувати, які умови для неї є прийнятними", — зазначив голова польської дипломатії. 

Водночас, Сікорський звернув увагу на позицію Кремля. За його словами, Володимир Путін продовжує наполягати на максималістських вимогах, які Київ не може ухвалити. Саме це, на думку міністра, суттєво ускладнює поступ до реального припинення вогню.

Також видання "Коментарі" повідомляло – про членство в ЄС українці можуть лише мріяти: у Польщі назвали головну причину.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/pis-grzmi-po-expose-radoslawa-sikorskiego-pozostaly-wam-cymbaly-relacja-na-zywo/34qjz10
Теги:

Новини

Всі новини