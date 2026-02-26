У Польщі зробили відверту заяву про іммігрантів: чи радіють з того, що прибувають українці

Рубрики
Кравцев Сергей
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський похвалив українських іммігрантів за високу економічну активність в країні. За його словами, українці заснували у Польщі понад 120 тисяч компаній, які працюють та платять податки. Свою заяву топ-дипломат Польщі зробив під час виступу у Сеймі.
Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел
За словами міністра, у мирний час роль українських іммігрантів лише зросте.
