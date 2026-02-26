У Польщі зробили відверту заяву про іммігрантів: чи радіють з того, що прибувають українці

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський похвалив українських іммігрантів за високу економічну активність в країні. За його словами, українці заснували у Польщі понад 120 тисяч компаній, які працюють та платять податки. Свою заяву топ-дипломат Польщі зробив під час виступу у Сеймі.

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

"Рівень професійної активності дорослих іммігрантів з України навіть вищий, ніж серед поляків. З 2022 року українці заснували в Польщі понад 120 тисяч компаній. Вони наймають людей, сплачують податки. Ці підприємства збільшують наш торговельний обмін з Україною", — зазначив Сікорський.

За словами міністра, у мирний час роль українських іммігрантів лише зросте.

"Протягом чотирьох років ми показуємо, що означає гасло "польська солідарність", — запевнив міністр.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Радослав Сікорський висловив обережний скептицизм щодо перспектив швидкого завершення війни Росії проти України. В інтерв'ю РБК-Україна він наголосив, що переговорному процесу слід дати шанс, проте поки що передумов для швидкого миру не видно.

"Я сподіваюся на результат та вважаю законним дати переговорам можливість. Зрештою, саме Україна має вирішувати, які умови для неї є прийнятними", — зазначив голова польської дипломатії.

Водночас, Сікорський звернув увагу на позицію Кремля. За його словами, Володимир Путін продовжує наполягати на максималістських вимогах, які Київ не може ухвалити. Саме це, на думку міністра, суттєво ускладнює поступ до реального припинення вогню.

Також видання "Коментарі" повідомляло – про членство в ЄС українці можуть лише мріяти: у Польщі назвали головну причину.



