В Польше сделали скандальное заявление: какой видят в будущем Украину

Россия представляет угрозу для Европейского Союза, в связи с чем Украина якобы должна стать "буферной зоной". Такое заявление сделал кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский.

Рафал Тшасковский. Фото из открытых источников

"Со времени, когда я работал в ЕС, в Европарламенте, я четко заявлял, что Россия является угрозой, а Украина должна быть буферной зоной", — заявил политик.

В то же время Тшасковский отметил, что мир в Украине должен быть установлен на справедливых условиях, что важно объяснить президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

"Не для того, чтобы сфотографироваться с ним, а для того, чтобы тщательно поговорить с ним об этом", — отметил кандидат в президенты Польши.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин понимает только язык силы, в связи с чем Польша должна как можно скорее вооружиться.

Стоит отметить, президентские выборы в Польше назначены на 18 мая 2025-го. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур может состояться 1 июня. Новоизбранный президент Польши должен принять присягу 6 августа 2025 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — Запад должен не жить ожиданиями, а уже сейчас оказать серьезное давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот "отказался от своих целей в Украине". Агрессор должен почувствовать боль санкций и понимать, что это еще не предел и они могут быть в разы острее. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает The Guardian.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что Польша продолжает оставаться одним из самых надежных и стойких союзников Украины и защитником ее интересов, однако в самой Польше тон по отношению к украинцам изменился. Усталость от войны и необходимости входить в положение украинцев берут верх. Об этом говорится в материале "Associated Press".



