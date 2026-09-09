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В Польше скандал из-за сине-желтой разметки на дороге: что она означает

В Польше возник скандал из-за сине-желтых паркомест возле школы. Власти объяснили, связана ли разметка с Украиной.

9 сентября 2026, 20:00
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Slava Kot

В польском городе Рашин возник скандал из-за сине-желтой разметки парковочных мест возле школы. Некоторые жители предположили, что цвета могут быть связаны с Украиной, однако местные власти объяснили: речь идет о стандартной зоне "Kiss and Ride", предназначенной для родителей, подвозящих детей в учебное заведение.

В Польше скандал из-за сине-желтой разметки на дороге: что она означает

В Польше скандал из-за сине-желтой разметки на дороге

Зона Kiss and Ride позволяет водителям ненадолго остановиться возле школы, высадить ребенка и продолжить движение. Ее обустраивают таким образом, чтобы кратковременная остановка автомобилей не создавала помех для других участников дорожного движения.

Из-за необычного цветового сочетания часть жителей Рашина увидела в разметке цвета украинского флага и предположила, что паркоместа могут быть предназначены для украинцев или демонстрировать поддержку Украины. Заместитель председателя общины Рашина Анета Вротна отвергла такие предположения. По ее словам, разметка еще не завершена, а ее цвета не имеют никакой связи с Украиной.

"Мы очень удивлены. Цветовая гамма разметки, которая, по сути, еще не завершена, была воспринята как украинские флаги", — заявила Вротна.

Она пояснила, что после завершения работ парковочные места будут иметь белую кайму и обозначение "KR", согласно предусмотренному оформлению таких зон по европейским стандартам.

История с сине-желтыми паркоместами вышла за пределы местного спора и стала поводом для политических заявлений в Польше. Представитель польской "Конфедерации" Конрад Беркович использовал ситуацию в своей публичной риторике, задав вопрос: "Это еще Польша?". Хотя в общине отметили, что зона Kiss and Ride не предназначена для какой-то отдельной национальной группы, а ею могут пользоваться все жители, которые подвозят детей в местные школы, в польском сегменте интернета возникли дискуссии о цветах.

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Источник: https://www.wprost.pl/kraj/12436320/raszyn-urzad-komentuje-awanture-o-kolory-miejsc-parkingowych.html
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