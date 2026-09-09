У Польщі скандал через синьо-жовту розмітку на дорозі: що вона означає

У польському місті Рашин виникла скандал через синьо-жовту розмітку паркувальних місць біля школи. Деякі мешканці припустили, що кольори можуть бути пов’язані з Україною, однак місцева влада пояснила: йдеться про стандартну зону "Kiss and Ride", призначену для батьків, які підвозять дітей до навчального закладу.

У Польщі скандал через синьо-жовту розмітку на дорозі

Зона "Kiss and Ride" дозволяє водіям ненадовго зупинитися біля школи, висадити дитину та продовжити рух. Її облаштовують таким чином, щоб короткочасна зупинка автомобілів не створювала перешкод для інших учасників дорожнього руху.

Через незвичне поєднання кольорів частина мешканців Рашина побачила у розмітці кольори українського прапора та припустила, що паркомісця можуть бути призначені для українців або демонструвати підтримку України. Заступниця голови громади Рашина Анета Вротна відкинула такі припущення. За її словами, розмітка ще не завершена, а її кольори не мають жодного зв’язку з Україною.

"Ми дуже здивовані. Кольорова гама розмітки, яка, по суті, ще не завершена, була сприйнята як українські прапори", — заявила Вротна.

Вона пояснила, що після завершення робіт паркувальні місця матимуть білу облямівку та позначення "K+R", відповідно до передбаченого оформлення таких зон за європейськими стандартами.

Історія з синьо-жовтими паркомісцями вийшла за межі місцевої суперечки та стала приводом для політичних заяв у Польщі. Представник польської "Конфедерації" Конрад Берковіч використав ситуацію у своїй публічній риториці, поставивши питання: "Це ще Польща?". Хоча у громаді наголосили, що зона "Kiss and Ride" не призначена для якоїсь окремої національної групи, а нею можуть користуватися всі мешканці, які підвозять дітей до місцевих шкіл, у польському сегменті інтернету виникли дискусії щодо кольорів.

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