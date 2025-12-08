У Польщі зміна настроїв: скільки громадян підтримує повернення обов'язкової військової служби

Понад половина громадян Польщі виступають за повернення обов'язкової термінової служби на тлі погіршення міжнародної безпеки. Згідно з опитуванням, проведеним на замовлення видання Wirtualna Polska, 59,4% респондентів вважають за необхідне відновити заклик. Для порівняння: ще наприкінці жовтня цей показник був нижчим за 40%.

Польща. Фото: з відкритих джерел

З тих, хто підтримує ідею, 14,7% повністю згодні з її використанням, а ще 44,7% "швидше згодні". Проти відновлення служби виступили 30,9% учасників опитування, причому думки розподілилися майже порівну між м'якою незгодою (15,2%) та категоричною "проти" (15,7%). 9,7%, що залишилися, не змогли відповісти, що, на думку видання, свідчить про високу поінформованість суспільства і вже сформовані погляди на запитання призову.

Особливо помітна підтримка серед виборців опозиційних правих сил – консервативної партії PiS та правопопулістської Konfederacja: 67% прихильників цих партій висловилися за і лише 26% проти.

Водночас серед електорату правлячої коаліції, до якої входять центристи, ліберали та ліві партії, думки виявилися більш збалансованими: половина респондентів підтримала ідею обов'язкової служби, 41% – висловилися проти.

На думку авторів матеріалу, посилення підтримки призову пов'язане зі зростанням невизначеності в регіоні та підвищеною геополітичною напруженістю. Війна між Росією та Україною та нові виклики для оборони посилили відчуття необхідності зміцнення безпеки країни. Обов'язкова служба, на думку поляків, може стати механізмом підвищення боєздатності та забезпечення додаткового захисту.

Опитування проводилося 21-23 листопада методом телефонних та інтернет-інтерв'ю на вибірці із 1000 повнолітніх громадян Польщі.

