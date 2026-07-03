В Польше снова намекнули, что претендуют на украинские земли: Варшава раскритиковала решение Киева

Создание Украиной Национального пантеона стало новым поводом для резкой критики со стороны официальной Варшавы. Глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий во время выступления в Сейме осудил соответствующее решение Верховной Рады и использовал термин "Восточная Малопольша", который в Украине воспринимается как политически чувствительный.

Польша. Фото: из открытых источников

По словам польского чиновника, Украина как суверенное государство вправе самостоятельно принимать решения, однако, по его мнению, героизация деятелей, связанных с Организацией украинских националистов и Украинской повстанческой армией, противоречит европейским ценностям. В частности, Богуцкий упомянул Степана Бандеру, а также события Волынской трагедии, которые остаются одной из самых болезненных тем в украинско-польских отношениях.

Представитель польской власти подчеркнул, что президент Кароль Навроцкий и польское руководство не поддерживают подобную политику исторической памяти. Он также заявил, что Польша "никогда не согласится" с прославлением лиц, которых в стране считают ответственными за массовые преступления против польского населения.

Особое внимание привлекло использование выражения "Восточная Малопольша" применительно к территориям современной Западной Украины. Подобная терминология регулярно вызывает резкую реакцию в Киеве, поскольку воспринимается как попытка апеллировать к довоенным польским границам.

Исторические вопросы продолжают оставаться одним из самых сложных элементов диалога между Киевом и Варшавой. Несмотря на тесное сотрудничество в сфере безопасности и поддержку Украины в противостоянии российской агрессии, оценки событий Второй мировой войны и политики памяти периодически становятся причиной новых дипломатических споров.

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