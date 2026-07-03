У Польщі знову натякнули, що претендують на українські землі: Варшава розкритикувала рішення Києва

Створення Україною Національного пантеону стало новим приводом для різкої критики офіційної Варшави. Глава Канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький під час виступу в Сеймі засудив відповідне рішення Верховної Ради та використав термін "Східна Малопольща", який в Україні сприймається як політично чутливий.

Польща. Фото: з відкритих джерел

За словами польського чиновника, Україна як суверенна держава має право самостійно приймати рішення, проте, на його думку, героїзація діячів, пов'язаних з Організацією українських націоналістів та Українською повстанською армією, суперечить європейським цінностям. Зокрема, Богуцький згадав Степана Бандеру, а також події Волинської трагедії, які залишаються однією із найболючіших тем в українсько-польських відносинах.

Представник польської влади наголосив, що президент Кароль Навроцький та польське керівництво не підтримують таку політику історичної пам'яті. Він також заявив, що Польща "ніколи не погодиться" із уславленням осіб, яких у країні вважають відповідальними за масові злочини проти польського населення.

Особливу увагу привернув використання висловлювання "Східна Малопольша" стосовно територій сучасної Західної України. Подібна термінологія регулярно викликає різку реакцію, оскільки сприймається як спроба апелювати до довоєнних польських кордонів.

Історичні питання продовжують залишатися одним із найскладніших елементів діалогу між Києвом та Варшавою. Незважаючи на тісне співробітництво у сфері безпеки та підтримку України у протистоянні російській агресії, оцінки подій Другої світової війни та політики пам'яті періодично стають причиною нових дипломатичних суперечок.

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