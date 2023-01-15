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В Польше стартовала акция «Выключи Путина»: подробности

Вслед за Швецией: Польша поддержала инициативу международной организации по поддержке Украины

сегодня, 20:41
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Польский фонд FOTA4Climate в партнерстве с другими организациями и музыкальной группой EcoPreppers готовят гуманитарный конвой с припасами и помощью для украинских военнослужащих. Сбор основных приспособлений и снаряжений для украинской армии происходит на Подлясье, там волонтеры объединились, чтобы обеспечить солдат штангами для сооружения окопов в зимний период времени, собирают для них теплую одежду и собственноручно делают свечи, специально для окопов. Об этом сообщает издание Wyborcza.

В Польше стартовала акция «Выключи Путина»: подробности

фото тематическое, из открытых источников

В сообщении СМИ сказано, что данный сбор был организован в рамках инициативы "Выключи Путина". Проект с данным названием был запущен международной организацией по борьбе с изменением климата RePlanet, которая, начиная с первых дней войны в Украине, активно поддерживает и всячески помогает украинским военнослужащим.

Известно, что ранее в рамках данной инициативы основная помощь в Украину отправлялась из Швеции. Сейчас же, акция "Выключи Путина" стартовала и в Польше. Возможно, это связано с тем, что членами коалиции RePlanet является огромное количество польских компаний и фондов, в том числе и вышеупомянутый FOTA4Climate.

"До тех пор, пока Владимир Путин занимает должность президента РФ, всегда будет иметь место угроза не только климату и окружающей среде, но и нам – европейцам и всему человечеству", — сказано в сообщении фонда.

Напомним, ранее мы сообщали, что в день празднования "Старого Нового года" на рыночной площади во Вроцлаве состоялся небольшой мини-концерт под открытым небом. Украинец спел множество отечественных хитов, чем сильно порадовал поляков и своих сограждан, проживающих в Польше. 



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Источник: https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,29360155,wojna-w-ukrainie-prety-do-budowy-okopow-i-okopowe-swiece-na.html?_ga=2.16151669.277473775.1673803101-299088472.1667395130
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