В Польше стартовала акция «Выключи Путина»: подробности

Польский фонд FOTA4Climate в партнерстве с другими организациями и музыкальной группой EcoPreppers готовят гуманитарный конвой с припасами и помощью для украинских военнослужащих. Сбор основных приспособлений и снаряжений для украинской армии происходит на Подлясье, там волонтеры объединились, чтобы обеспечить солдат штангами для сооружения окопов в зимний период времени, собирают для них теплую одежду и собственноручно делают свечи, специально для окопов. Об этом сообщает издание Wyborcza.

фото тематическое, из открытых источников

В сообщении СМИ сказано, что данный сбор был организован в рамках инициативы "Выключи Путина". Проект с данным названием был запущен международной организацией по борьбе с изменением климата RePlanet, которая, начиная с первых дней войны в Украине, активно поддерживает и всячески помогает украинским военнослужащим.

Известно, что ранее в рамках данной инициативы основная помощь в Украину отправлялась из Швеции. Сейчас же, акция "Выключи Путина" стартовала и в Польше. Возможно, это связано с тем, что членами коалиции RePlanet является огромное количество польских компаний и фондов, в том числе и вышеупомянутый FOTA4Climate.

"До тех пор, пока Владимир Путин занимает должность президента РФ, всегда будет иметь место угроза не только климату и окружающей среде, но и нам – европейцам и всему человечеству", — сказано в сообщении фонда.

Напомним, ранее мы сообщали, что в день празднования "Старого Нового года" на рыночной площади во Вроцлаве состоялся небольшой мини-концерт под открытым небом. Украинец спел множество отечественных хитов, чем сильно порадовал поляков и своих сограждан, проживающих в Польше.

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