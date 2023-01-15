В Польше стартовала акция «Выключи Путина»: подробности

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Vitalii Rozkariaka
Польский фонд FOTA4Climate в партнерстве с другими организациями и
музыкальной группой EcoPreppers готовят гуманитарный конвой с припасами и помощью для украинских военнослужащих.
Сбор основных приспособлений и снаряжений для украинской армии происходит на
Подлясье, там волонтеры объединились, чтобы обеспечить солдат штангами для
сооружения окопов в зимний период времени, собирают для них теплую одежду и
собственноручно делают свечи, специально для окопов. Об этом сообщает издание Wyborcza.
фото тематическое, из открытых источников
В сообщении СМИ сказано, что данный сбор был
организован в рамках инициативы "Выключи Путина". Проект с данным названием был
запущен международной организацией по борьбе с изменением климата RePlanet, которая, начиная с первых дней войны в
Украине, активно поддерживает и всячески помогает украинским военнослужащим.
Известно, что ранее в рамках данной инициативы
основная помощь в Украину отправлялась из Швеции. Сейчас же, акция "Выключи
Путина" стартовала и в Польше. Возможно, это связано с тем, что членами
коалиции RePlanet является
огромное количество польских компаний и фондов, в том числе и вышеупомянутый FOTA4Climate.
"До тех пор, пока Владимир Путин занимает
должность президента РФ, всегда будет иметь место угроза не только климату и
окружающей среде, но и нам – европейцам и всему человечеству", — сказано в сообщении фонда.
Напомним, ранее мы сообщали, что в день
празднования "Старого Нового года" на рыночной площади во Вроцлаве состоялся
небольшой мини-концерт под открытым небом. Украинец спел множество
отечественных хитов, чем сильно порадовал поляков и своих сограждан,
проживающих в Польше.
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