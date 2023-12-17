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В Польше ставят ультиматум Украине на 20 лет по вступлению в ЕС

Замминистра сельского хозяйства Михал Колодзейчак требует запретить ввоз украинских товаров в Польшу на 20 лет.

сегодня, 09:00
Автор:
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Slava Kot
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Польский чиновник Михал Колодзейчак подчеркнул, что вступление Украины в ЕС негативно повлияет на польских фермеров. Вместо блокирования вступления Колодзейчак предлагает альтернативный ультиматум, который заключается в запрете украинской продукции в Польше на 20 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание PAP.

В Польше ставят ультиматум Украине на 20 лет по вступлению в ЕС

Заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак. Фото из открытых источников

Заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак считает, что у Польши нет шансов остановить вступление Украины в Европейский Союз, который станет "очень плохим для польских фермеров и предпринимателей". Поэтому для защиты фермеров Польша должна предложить Украине определенные условия.


"Вместо того, чтобы наращивать какие-то страхи и тревоги, накладывать твердое вето: мы его не примем – это, к сожалению, будет пустой тратой времени. Мы должны это осознать. Нам скорее нужно подготовить Польшу и ЕС к тому, что этот процесс вступления перейдет в следующую фазу", – считает Михал Колодейчак.

Таким образом, польский замминистра предлагает Украине ультиматум, который касается запрета украинских продуктов на два десятилетия. В качестве примера Колодзейчак ставит Германию, закрывшую рынок труда для поляков на 8 лет после вступления Польши в ЕС.

"Сегодня мы должны говорить о том, что агропродовольственные товары из Украины – сырые и переработанные – не попадут в Польшу, например, 20 лет после вступления Украины в ЕС" – сказал Колодзейчак.

По словам польского чиновника, он намерен убедить Еврокомиссию, что сельское хозяйство Украины станет дестабилизирующим фактором для продовольственной безопасности в каждой стране ЕС. Поэтому такой ультиматум Украине позволит подготовиться местным фермерам. В противном случае Колодзейчик считает, что "мы (поляки) закроем наши фермы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европейском Союзе призвали Виктора Орбана не торговаться с ними по вопросу Украины в ЕС.

Также "Комментарии" писали, что новый премьер Польши Дональд Туск в первой речи упомянул об Украине.



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Источник: https://www.pap.pl/aktualnosci/kolodziejczak-zywnosc-z-ukrainy-nie-powinna-trafiac-do-polski-przez-20-lat-po-wejsciu
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