В Польше ставят ультиматум Украине на 20 лет по вступлению в ЕС

Польский чиновник Михал Колодзейчак подчеркнул, что вступление Украины в ЕС негативно повлияет на польских фермеров. Вместо блокирования вступления Колодзейчак предлагает альтернативный ультиматум, который заключается в запрете украинской продукции в Польше на 20 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание PAP.

Заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак. Фото из открытых источников

Заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак считает, что у Польши нет шансов остановить вступление Украины в Европейский Союз, который станет "очень плохим для польских фермеров и предпринимателей". Поэтому для защиты фермеров Польша должна предложить Украине определенные условия.

"Вместо того, чтобы наращивать какие-то страхи и тревоги, накладывать твердое вето: мы его не примем – это, к сожалению, будет пустой тратой времени. Мы должны это осознать. Нам скорее нужно подготовить Польшу и ЕС к тому, что этот процесс вступления перейдет в следующую фазу", – считает Михал Колодейчак.

Таким образом, польский замминистра предлагает Украине ультиматум, который касается запрета украинских продуктов на два десятилетия. В качестве примера Колодзейчак ставит Германию, закрывшую рынок труда для поляков на 8 лет после вступления Польши в ЕС.

"Сегодня мы должны говорить о том, что агропродовольственные товары из Украины – сырые и переработанные – не попадут в Польшу, например, 20 лет после вступления Украины в ЕС" – сказал Колодзейчак.

По словам польского чиновника, он намерен убедить Еврокомиссию, что сельское хозяйство Украины станет дестабилизирующим фактором для продовольственной безопасности в каждой стране ЕС. Поэтому такой ультиматум Украине позволит подготовиться местным фермерам. В противном случае Колодзейчик считает, что "мы (поляки) закроем наши фермы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европейском Союзе призвали Виктора Орбана не торговаться с ними по вопросу Украины в ЕС.

Также "Комментарии" писали, что новый премьер Польши Дональд Туск в первой речи упомянул об Украине.