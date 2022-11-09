В Польше украинец изрезал ножом бывшую сожительницу: подробности

В польском городе Кротошин (Великопольское воеводство) на минувшей неделе произошел кровавый инцидент. Так, 47-летний украинец приехал к своей бывшей сожительнице в гости. Для этого ему пришлось преодолеть около 80 километров.

Полиция Польши/ Фото из открытых источников

В какой-то момент между ним и 45-летней украинкой вспыхнула словесная перепалка, которая переросла в открытый конфликт. В ходе потасовки мужчина схватил нож и нанес своей экс-возлюбленной несколько ударов в область лица.



В результате произошедшего, женщина получила глубокие ранения и была отправлена каретой скорой помощи в лечебное учреждение в Познане.



Прибывшие на вызов полицейские обнаружили в крови мужчине 3 промилле алкоголя и он был задержан. Во вторник, 8 ноября, окружной суд в Кротошине установил в отношении гражданина Украины полицейский надзор. Теперь украинец обязан раз в неделю являться в отделение полиции. Также ему запрещено покидать территорию страны и приближаться к жертве/пытаться установить с ней контакт.



Женщина же находится в больнице с серьезными травмами из-за которых она не в состоянии давать показания. Причины произошедшего, на данный момент, так и не были установлены. После завершения расследования украинцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Об этом сообщает издание Super Express.Kalisz.



Ранее "Комментарии" сообщали о том, что украинским беженцам в Польше придется платить за жилье. В этом месяце в Сейм будет внесена поправка к специальному закону о помощи беженцам из Украины. Как поясняют его создатели, изменение регламентов необходимо для их адаптации к текущим реалиям.



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