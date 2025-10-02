logo

В Польше украинец откусил кусок авто полицейских, приехавших его задерживать
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше украинец откусил кусок авто полицейских, приехавших его задерживать

Агрессивный мужчина укусил полицейскую машину. Его выслали из Польши

2 октября 2025, 17:09
Необычное вмешательство полиции в Мазовецком регионе Польши привело к повреждению полицейского автомобиля и изгнанию 28-летнего гражданина Украины. Мужчина, ранее угрожавший своим соотечественникам, в акте агрессии откусил кусок пломбы полицейского автомобиля, поцарапав краску, передает издание RMF24.

В Польше украинец откусил кусок авто полицейских, приехавших его задерживать

В Польше украинец откусил кусок полицейских, приехавших его задерживать

Полицейские из Терезина (Сохачевский уезд, Мазовецкое воеводство) никогда раньше не слышали о чем-то подобном.

В минувшее воскресенье они получили сообщение о гражданине Украины в состоянии алкогольного опьянения и агрессивном поведении. Мужчина якобы угрожал расправой двум другим соотечественникам. На место происшествия немедленно был отправлен патруль.

28-летний мужчина отказался успокаиваться даже после того, как его задержали и усадили в полицейскую машину. Он вылил свою злобу на дверях полицейской машины, схватив зубами пломбу и откусил ее кусочек. Он также повредил лакокрасочное покрытие автомобиля.

Как отмечает полиция, патрульные машины работают в разных условиях и пережили сотни вмешательств, но "с кусанием они столкнулись впервые..."

Агрессивный гражданин Украины был взят под стражу полицией. В отделении полиции Сохачева ему выдвинули три обвинения в угрозах преступлением и причинении имущественного ущерба. Сообщается, что его выслали из Польши.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в польском городе Вроцлав произошел инцидент с участием группы подростков, жестоко напавших на 23-летнего гражданина Украины. Нападавшие избили его, принудительно обрили налысо и нарисовали на лице нацистскую символику. Весь процесс они снимали по телефонам.



