У Польщі українець відкусив шматок авто поліціянтів, які приїхали його затримувати

Незвичайне втручання поліції в Мазовецькому регіоні Польщі призвело до пошкодження поліцейського автомобіля та вигнання 28-річного громадянина України. Чоловік, який раніше погрожував своїм співвітчизникам, в акті агресії відкусив шматок пломби поліцейського автомобіля, подряпавши фарбу, передає видання RMF24.

Поліцейські з Терезіна (Сохачівський повіт, Мазовецьке воєводство) ніколи раніше не чули про щось подібне.

Минулої неділі вони отримали повідомлення про громадянина України у стані алкогольного сп'яніння та агресивної поведінки. Чоловік нібито погрожував злочином двом іншим співвітчизникам. На місце події негайно було направлено патруль.

28-річний чоловік відмовився заспокоюватися навіть після того, як його затримали та посадили в поліцейську машину. Він вилив свою злість на дверях поліцейської машини, схопивши зубами пломбу та відкусив її шматочок. Він також пошкодив лакофарбове покриття автомобіля.

Як наголошує поліція, патрульні машини працюють у різних умовах і провели сотні втручань, але "з кусанням вони зіткнулися вперше..."

Агресивного громадянина України було взято під варту поліцією. У відділку поліції Сохачева йому висунули три звинувачення у погрозах злочином та заподіянні майнової шкоди. Повідомляється, що його вислали з Польщі.

