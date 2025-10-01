logo_ukra

Скандал в Польщі: підлітки побили українця та намалювали йому нацистську символіку на обличчі (ВІДЕО)
Скандал в Польщі: підлітки побили українця та намалювали йому нацистську символіку на обличчі (ВІДЕО)

У Вроцлаві група підлітків напала на 23-річного українця, побила його, поголила налисо та намалювала нацистську символіку.

1 жовтня 2025, 14:57
Slava Kot
Slava Kot

У польському місті Вроцлав стався інцидент за участю групи підлітків, які жорстоко напали на 23-річного громадянина України. Нападники побили його, примусово поголили налисо та намалювали на обличчі нацистську символіку. Весь процес вони знімали на телефони.

Скандал в Польщі: підлітки побили українця та намалювали йому нацистську символіку на обличчі (ВІДЕО)

У Польщі підлітки побили українця. Фото з відкритих джерел

Група підлітків створила у соцмережах фальшивий профіль, видаючи себе за 16-річну дівчину. Під цим приводом вони домовилися про зустріч з 23-річним хлопцем 13 вересня. Коли він прийшов на нього напали.

"Винуватцями нападу були семеро осіб, усі громадяни України. Усіх їх було встановлено поліцією. Особам віком від 18 років висунуто звинувачення, серед іншого, у заподіянні тілесних ушкоджень. Потерпілого було доставлено до лікарні після нападу", — повідомила заступниця комісара Вроцлавської міської поліції Александра Фреус, яка зауважила, що також серед нападників були неповнолітні.

У поліції зазначають, що підлітки намагалися діяти в стилі так званих "мисливців на педофілів". Водночас вони не усвідомлювали, що за польським законодавством сексуальні контакти дозволені з 15 років, а отже, їхня "пастка" не мала правових підстав.

"Незалежно від оцінки поведінки потерпілого, ніхто не має права самостійно здійснювати правосуддя. Подібні дії є злочином і розглядатимуться з усією суворістю закону", – наголосили у поліції. 

Також правоохоронці закликали батьків та молодь повідомляти про підозри щодо сексуальних домагань офіційним органам, адже самосуд може мати небезпечні наслідки для всіх сторін.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі побили активістку, яка заступилася за українку в автобусі.

Також "Коментарі" писали, що в Польщі депутатка образила українського таксиста. Вона втратила посаду.



Джерело: https://kryminalne.o2.pl/informacje/pobili-go-ogolili-nagrali-ukraincy-ponizyli-rodaka-we-wroclawiu-7206096172591904a
