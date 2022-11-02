В Польше украинка 3 километра бежала за поездом, в котором остались ее дети

В Польше гражданка Украины попала в достаточно неприятную ситуацию. Женщина вместе со своими тремя детьми ехала поездом в Варшаву, и все бы ничего, если бы на одной из станций многодетная мать не решила сойти на платформу по делам. Как только украинка оказалась на перроне, поезд сразу двинулся вперед. Не успев даже овладеть собственными мыслями и понять, что и почему произошло, материнский инстинкт подсказал ей начать бежать за поездом. В состоянии шока и тяжелых переживаний за собственных детей, женщина пробежала по путям около 3 километров, пока ее не догнала полиция.

Местное издание " R adom.Wyborcza" сообщает, что когда полиции удалось догнать украинку, правоохранителям не сразу удалось понять, что происходит. По словам пресс-секретаря полиции Скаржиска Ярослава Гвоздзя, появление правоохранителей еще больше озадачило многодетную даму, она была сильно напугана и постоянно плакала. Более того, 36-летняя женщина даже не сразу начала говорить, только потом она рассказала полицейским, что внутри поезда, за которым бежала, остались ее дети (5, 7 и 10 лет).

Как только правоохранители поняли суть проблемы, они сразу забрали украинку в свой автомобиль и оперативно связались с железнодорожной охраной Радома, куда вскоре должен был приехать поезд с детьми. В это время детишками занимался персонал поезда, им даже дали возможность поговорить с мамой по телефону, чтобы та их успокоила. Уже через несколько часов семья встретилась, дети с мамой продолжили свое путешествие в Варшаву.

Напомним, ранее издание "Комментарии" писало, что беженцы, проживающие в Польше, могут беспроблемно оформить или восстановить свои украинские документы в стационарных пунктах "Паспортного сервиса" — новой услуги от ДМС Украины.

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