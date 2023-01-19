logo

BTC/USD

20799.94

ETH/USD

1528.08

LTC/USD

83.35

USD/UAH

40.10

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша В Польше украинским беженцам начнут выдавать квартиры: из бюджета выделены миллионы
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше украинским беженцам начнут выдавать квартиры: из бюджета выделены миллионы

Европейский Союз выделил одному из воеводств Польши больше 11 млн злотых на реконструкцию жилья

сегодня, 11:18
Поделитесь публикацией:
Автор:

Vitalii Rozkariaka

Власти Свентокшиского воеводства сообщили, что 1 февраля стартует конкурс среди компаний на реконструкцию, реновацию и модернизацию жилых домов, нуждающихся в ремонте. Заявки на участие можно будет подавать в течении всего последующего месяца. Согласно официальной информацией, по завершению проекта, "обновленные" квартиры, со всеми удобствами, мебелью и бытовой техникой, будут предоставлены беженцам с Украины, передает издание Wyborcza.

В Польше украинским беженцам начнут выдавать квартиры: из бюджета выделены миллионы

фото тематическое, из открытых источников

"Наша региональная программа направлена на помощь беженцам из охваченной войной Украины. Мы понимаем и хорошо осознаем, каково это покинуть собственный дом, оставив в нем все нажитое за многие годы. Наша задача – помочь вынужденным переселенцам обрести себя в новой реальности, здесь, в Польше. Для реализации данной инициативе нами и будет объявлены два конкурса", — говорит маршал Анджей Бентковски.

В конкурсе смогут принять участие благотворительные и другие неправительственные фонды, органы местного самоуправления, учреждения и другие ассоциации.

Минимальная сумма софинансирования проекта по реконструкции жилья – 100 тысяч злотых. Эти деньги можно будет потратить, как на сам ремонт дома (квартиры), так и на его обустройство. В отдельных случаях, говорят власти воеводства, они готовы рассмотреть предложение и о покупке "квадратных метров", если это будет рационально и обосновано со стороны компании, подавшей заявку.

Известно, что на данный проект Свентокшискому воеводству Евросоюз выделил больше 11 миллионов злотых (около 100 миллионов гривен).

Напомним, ранее наше издание сообщало, что Норвегия на фоне военного вторжения РФ в Украину, увеличила размер поступлений в бюджет почти в 5 раз. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,29372876,sa-pieniadze-na-zaadaptowanie-mieszkan-socjalnych-na-potrzeby.html?_ga=2.193195368.456728324.1674049337-299088472.1667395130
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!