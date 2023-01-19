В Польше украинским беженцам начнут выдавать квартиры: из бюджета выделены миллионы

Власти Свентокшиского воеводства сообщили, что 1 февраля стартует конкурс среди компаний на реконструкцию, реновацию и модернизацию жилых домов, нуждающихся в ремонте. Заявки на участие можно будет подавать в течении всего последующего месяца. Согласно официальной информацией, по завершению проекта, "обновленные" квартиры, со всеми удобствами, мебелью и бытовой техникой, будут предоставлены беженцам с Украины, передает издание Wyborcza.

фото тематическое, из открытых источников

"Наша региональная программа направлена на помощь беженцам из охваченной войной Украины. Мы понимаем и хорошо осознаем, каково это покинуть собственный дом, оставив в нем все нажитое за многие годы. Наша задача – помочь вынужденным переселенцам обрести себя в новой реальности, здесь, в Польше. Для реализации данной инициативе нами и будет объявлены два конкурса", — говорит маршал Анджей Бентковски.

В конкурсе смогут принять участие благотворительные и другие неправительственные фонды, органы местного самоуправления, учреждения и другие ассоциации.

Минимальная сумма софинансирования проекта по реконструкции жилья – 100 тысяч злотых. Эти деньги можно будет потратить, как на сам ремонт дома (квартиры), так и на его обустройство. В отдельных случаях, говорят власти воеводства, они готовы рассмотреть предложение и о покупке "квадратных метров", если это будет рационально и обосновано со стороны компании, подавшей заявку.

Известно, что на данный проект Свентокшискому воеводству Евросоюз выделил больше 11 миллионов злотых (около 100 миллионов гривен).

Напомним, ранее наше издание сообщало, что Норвегия на фоне военного вторжения РФ в Украину, увеличила размер поступлений в бюджет почти в 5 раз.

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