В Польше украинским учителям-беженцам предоставили работу в школах: детали

Всем известно, что Польша приютила более 8 миллионов украинцев, которые вынуждены были бежать со своей Родины из-за военной агрессии со стороны России. Среди переселенцев очень много представителей самых разных профессий, в том числе учителей. Без знания языка педагогам очень сложно устроиться на работу по специальности за границей. Специально для подобного рода специалистов в Польше была запущена программа "Деньги за работу". В рамках реализации инициативы, сообщает издание Wyborcza.pl, в городе Белосток было трудоустроено больше 60-ти украинских учителей.



Собрание учителей в мэрии, из открытых источников





По имеющимся данным, трудовой договор с вышеуказанным количеством учителей был продлен до конца июня 2023 года. В эти полгода педагоги продолжат обучать украинских детей-беженцев. Также известно, что заработная плата педагогам будет начисляться из Международного фонда помощи, который, помимо самого денежного вознаграждения непосредственно, также пообещал покрыть все расходы по уплате налогов и различных взносов.





"Основная цель программы "Деньги за работу" заключается в трудоустройстве украинских специалистов, чтобы те, в свою очередь, помогли другим своим соотечественникам как можно быстрее адаптироваться у нас в стране. В данном случае учителя смогут не только предоставить знания детям, но и стать их проводниками в общении с польскими педагогами и одноклассниками", — говорит Анна Ковальска, пресс-секретарь мэра Белостока.





Напомним, ранее мы сообщали, что Польша отказалась отдавать Украине детей-беженцев, над которыми длительное время издевалась приемная мать.

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