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В Польше украинским учителям-беженцам предоставили работу в школах: детали

По данным издания Wyborcza.pl, трудовые договора были продлены с учителями до конца июня 2023 года

сегодня, 09:05
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Всем известно, что Польша приютила более 8 миллионов украинцев, которые вынуждены были бежать со своей Родины из-за военной агрессии со стороны России. Среди переселенцев очень много представителей самых разных профессий, в том числе учителей. Без знания языка педагогам очень сложно устроиться на работу по специальности за границей. Специально для подобного рода специалистов в Польше была запущена программа "Деньги за работу". В рамках реализации инициативы, сообщает издание Wyborcza.pl, в городе Белосток было трудоустроено больше 60-ти украинских учителей. 

В Польше украинским учителям-беженцам предоставили работу в школах: детали

Собрание учителей в мэрии, из открытых источников


По имеющимся данным, трудовой договор с вышеуказанным количеством учителей был продлен до конца июня 2023 года. В эти полгода педагоги продолжат обучать украинских детей-беженцев. Также известно, что заработная плата педагогам будет начисляться из Международного фонда помощи, который, помимо самого денежного вознаграждения непосредственно, также пообещал покрыть все расходы по уплате налогов и различных взносов. 


"Основная цель программы "Деньги за работу" заключается в трудоустройстве украинских специалистов, чтобы те, в свою очередь, помогли другим своим соотечественникам как можно быстрее адаптироваться у нас в стране. В данном случае учителя смогут не только предоставить знания детям, но и стать их проводниками в общении с польскими педагогами и одноклассниками", — говорит Анна Ковальска, пресс-секретарь мэра Белостока. 


Напомним, ранее мы сообщали, что Польша отказалась отдавать Украине детей-беженцев, над которыми длительное время издевалась приемная мать.



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Источник: https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,29309926,wojna-w-ukrainie-umowy-z-ukraincami-pracujacymi-w-bialostockich.html?_ga=2.115298564.2078519616.1672204511-1559444219.1667394767
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