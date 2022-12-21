В Польше в знак солидарности с Украиной отключили электричество

21 декабря Сенат Польши обратился к руководству местных самоуправлений по всей стране с просьбой присоединиться к Международной акции "Час для Украины". В рамках данной инициативы в разных городах Европы будет отсутствовать электричество на каком-то значимом объекте инфраструктуры в течении 60 минут. Одними из первых в этой акции взяли участие власти польского Торуня — города, который принял большое количество беженцев с Украины, предоставив им бесплатное жилье, необходимые продукты питания и одежду.



Автомобильный мост в Торуне, из открытых источников





"Близится 25 декабря — Рождество, а после и ряд других новогодних праздников. В эти дни все должны отдыхать и веселиться, радоваться и смеяться, однако для жителей Украины каждый прожитый день — это испытание, пройти через которое дано не каждому. Наши соседи ежедневно погибают, их убивают российские ракеты и бомбы, гибнут мужчины, женщины и дети. В знак солидарности с Украиной мы полностью отключим освещение старого автомобильного моста. Таким образом, мы хотели бы в том числе показать нашим гражданам, в каких условиях ежедневно приходиться выживать украинцам",- говорит Магдалена Винярска из Департамента социальных коммуникаций и информации города Торуни.





Чиновница подчеркивает, что граждане Польши всем сердцем переживают за Украину, поэтому отключение электричества на знаковых объектах инфраструктуры — это некого рода послание и для украинцев.





"Своим жестом мы хотим показать нашим восточным соседям, что понимаем, как сложно им сейчас, через какие трудности необходимо ежедневно проходить, чтобы выжить", — подытожила Винярска.





Напомним, ранее мы сообщали, что в столице Польши провели в последний путь местного жителя, который недавно погиб на поле боя в Украине. 35-летний мужчина уехал защищать свободу и независимость соседнего государства на 10 день военного вторжения.

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