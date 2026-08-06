У Польщі знову спалахнув скандал навколо Зеленського: Туска публічно закликали до гучного рішення

У польській політиці знову спалахнула дискусія навколо президента України Володимира Зеленського та найвищої державної нагороди Польщі. Глава канцелярії президента Збігнєв Богуцький публічно звернувся до прем'єр-міністра Дональда Туска із закликом підписати постанову про позбавлення українського лідера ордена Білого орла.

Володимир Зеленський та Дональд Туск. Фото: сайт Офісу президента України

Свою заяву Богуцький опублікував у соціальній мережі X. Основну частину його повідомлення було присвячено критиці дій уряду у питаннях призначення суддів, проте на завершення він несподівано повернувся до історії з українським президентом.

За словами чиновника, глава польського уряду має проявити політичну рішучість та виконати необхідні формальності для набрання чинності рішення. Богуцький заявив, що замість підписання документів, які назвав формальними, Туску слід поставити підпис під ухвалою президента Польщі.

Йдеться рішення президента Кароля Навроцького, який раніше оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського вищої польської нагороди. Однак, як зазначають польські ЗМІ, подальший розвиток ситуації виявився несподіваним.

За наявною інформацією, український президент самостійно повернув орден Білого орла ще до завершення всієї передбаченої процедури. Саме тому ухвала так і не була остаточно оформлена.

Попри це представники президентської адміністрації продовжують порушувати тему публічно, що свідчить про збереження політичної напруженості навколо українсько-польських відносин. Чергова заява Богуцького вже викликала широкий резонанс у польському інформаційному просторі та знову привернула увагу до однієї з найгучніших дипломатичних історій останніх місяців.

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