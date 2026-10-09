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В Польше вновь захотели вернуть российский газ

Гжегож Браун выступил за восстановление энергетического сотрудничества с Россией вместе с представителями немецкой АдГ

9 октября 2026, 13:24
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Кравцев Сергей

Лидер польской ультраправой партии "Конфедерация Короны Польской" Гжегож Браун выступил за возобновление проекта "Северный поток" и возвращение к экономическому сотрудничеству с Россией. Завершая речь, политик перефразировал известную фразу из фильма "Апокалипсис сегодня": заявил, что любит запах российского газа по утрам. Об этом сообщает RMF24.

В Польше вновь захотели вернуть российский газ

Гжегож Браун. Фото: из открытых источников

В мероприятии участвовали представители польской партии и немецкой "Альтернативы для Германии" (АдГ). Помимо Брауна, с польской стороны присутствовали депутаты Роман Фриц и Славомир Оздик. Немецкую делегацию, в частности, представлял член бундестага Штеффен Котре, а также местные активисты партии.

Участники встречи призвали правительство Германии вернуться к проекту газопровода, соединяющего Россию и Германию, и выступили за восстановление экономических связей с Москвой. По их мнению, европейской промышленности необходим доступ к более дешевым источникам энергии, в том числе к российскому газу и углю.

Политики также подвергли критике "Зеленый курс" Евросоюза, меры по декарбонизации и климатическую политику сообщества. Они утверждали, что отказ от отдельных традиционных энергоресурсов создает проблемы для европейской экономики.

Браун, занимающий заметное место в польском ультраправом политическом движении и являющийся депутатом Европарламента, отдельно призвал восстановить политический диалог между Польшей, Германией и Россией. По его словам, Варшаве не следует бойкотировать энергетические проекты, связывающие Берлин и Москву.

"Северный поток" стал одним из наиболее спорных символов энергетической зависимости Европы от российского газа. Инициатива политиков из Польши и Германии вновь вывела этот вопрос в публичную дискуссию – на фоне разногласий о стоимости энергии, климатических обязательствах и отношениях с Кремлем.

При этом заявления участников встречи отражают их политическую позицию и сами по себе не означают, что немецкое правительство приняло решение возобновить проект. Практическая реализация подобного предложения потребовала бы отдельных политических и правовых решений.

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Источник: https://www.rmf24.pl/fakty/polityka/news-grzegorz-braun-uwielbia-zapach-rosyjskiego-gazu-i-chce-polsk,nIdn,1020932
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