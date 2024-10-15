В Польше возмутились на украинцев, которые отдыхают в элитных отелях и ездят на дорогих авто

Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляков возмущает поведение некоторых украинских беженцев в Польше. По его словам, несправедливо, что поляки помогают Украине, в то время как некоторые мужчины призывного возраста скрываются от войны в Польше.



Польша хочет изменить условия для мужчин. Фото из открытых источников

Владислав Косиняк-Камыш в интервью Interia прокомментировал предложение министра МИД Владислава Сикорского лишить социальных льгот украинских мужчин призывного возраста в Польше. По его словам, таким образом можно создать разные методы возвращения мужчин в Украину, однако они должны действовать не только в Польше.

"Тогда среди работодателей в Польше был ажиотаж, если бы Польша ввела такое решение, украинцы поехали бы в Германию или Италию. Таким образом, решение, о котором говорит министр Сикорский, должно иметь общеевропейское измерение", — говорит Косиняк-Камыш.

Глава Минобороны указывает, что полякам не нравится, когда некоторые украинцы ведут роскошный образ жизни в Польше на фоне войны в Украине и помощи поляков.

"Дело в том, что наше общество очень возмущает то, как молодые ребята из Украины ездят на лучших автомобилях и отдыхают на выходных в пятизвездочных отелях. И это несправедливо по отношению к полякам, которые вносят вклад в здравоохранение, образование, поставку оружия и другую помощь", — подчеркнул Косиняк-Камыш.

По его словам, Польша подготовила 25 тыс. украинских солдат, однако хотела бы расширить обучение на добровольцев из Украины, проживающих в Польше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из Польши будут депортироваться украинцы. Названы группы риска.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, показавших, сколько поляков считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки для окончания войны.