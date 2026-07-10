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В Польше вспыхнул скандал из-за Patriot для Украины: министр обороны обвинил сделал громкое заявление

Косиняк-Камыш жестко ответил критикам передачи ракет Киеву и заявил, что победа Украины соответствует национальным интересам Польши

10 июля 2026, 10:15
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Кравцев Сергей

Передача Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot вызвала новый политический конфликт в Польше. Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш резко раскритиковал представителей партии "Право и справедливость" (PiS), обвинив их в лицемерии и действиях, противоречащих государственным интересам страны.

В Польше вспыхнул скандал из-за Patriot для Украины: министр обороны обвинил сделал громкое заявление

Владислав Косиняк-Камыш. Фото: из открытых источников

Поводом для спора стало заявление главы президентского Бюро международной политики Марцина Пшидача, который поставил под сомнение решение правительства о передаче Киеву нескольких ракет Patriot и задался вопросом, является ли такой шаг "предательством или глупостью". В ответ глава Минобороны заявил, что именно подобная риторика наносит ущерб польским национальным интересам.

По словам Косиняка-Камыша, безопасность Польши напрямую зависит от способности Украины противостоять российской агрессии. Он подчеркнул, что Варшава продолжит помогать Киеву настолько, насколько позволяют ее возможности, а решение о передаче ракет было принято по просьбе США и генерального секретаря НАТО.

Министр также заявил, что лично готов защищать это решение и считает поддержку Украины предметом национальной ответственности. Он напомнил, что во время пребывания PiS у власти Польша сама передавала Украине танки, самолеты, вертолеты и другое современное вооружение, поэтому нынешняя критика выглядит откровенно противоречивой.

Кроме того, Косиняк-Камыш обвинил президента Кароля Навроцкого в нанесении ущерба интересам страны из-за отказа подписать закон о реализации программы SAFE. По его словам, именно этот шаг едва не сорвал заключение оборонных контрактов для польской армии на сумму около 120 млрд злотых.

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