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В Польше встревожились после смерти Пригожина: в чем причина

Премьер Польши Матеуш Моравецкий переживает, что после смерти Пригожина ЧВК "Вагнера" станет более опасной

сегодня, 15:48
Автор:
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Кравцев Сергей
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Наемники ЧВК "Вагнера" могут стать менее контролируемы и опаснее после гибели главаря ЧВК Евгения Пригожина. Управлять теперь боевиками будет непосредственно российский диктатор Владимир Путин. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет "Onet".

В Польше встревожились после смерти Пригожина: в чем причина

Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников

Глава польского правительства отметил, что не будет давать свои комментарии относительно того, была ли авария самолета Пригожина совпадением или нет.


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"Думаю, поляки способны ответить на это сами. Кураторство над "Вагнеровской группой" будет осуществляться непосредственно президентом Путиным. Пусть каждый теперь сам для себя ответит, является ли группа "Вагнера", которая дислоцируется в Беларуси, сейчас большей или меньшей угрозой", — заявил Моравецкий.

Он добавил, что под наблюдением Путина ЧВК "Вагнера" будет еще больше использоваться для провокаций, шантажа, нападений и "всяческих рывков в рамках подрыва политики безопасности".

Читайте также на портале "Комментарии" — уничтожение в среду, 23 августа, над Тверской областью (РФ) бизнес-джета Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, в котором находились главари ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, серьезно всколыхнуло информационное пространство. Президент США Джо Байден заявил, что предполагал подобное развитие событий. Мол, после июньского мятежа вагнеровцев было понятно, что Путин это просто так не оставит. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также уверен, что крушение самолета произошло по приказу Путина. Этой же версии придерживаются аналитики Института изучения войны, предполагая, что таким образом российский диктатор надеется публично восстановить свое "господство" и отомстить за унижение после мятежа наемников 24 июня. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".




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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/mateusz-morawiecki-skomentowal-katastrofe-w-ktorej-zginal-prigozyn/grkems9
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