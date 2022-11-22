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В Польше выпустили уникальную марку, посвященную польско-украинской дружбе: детали

Марки отправятся в музеи и госучреждения Винницы и Кельце, в продажу коллекция не поступит

сегодня, 21:46
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

В Польше был выпущен ограниченный комплект марок, получивший название "Два города – одно сердце. Кельце – Винница". Инициаторами данной идеи выступили мэры вышеуказанных городов, которые за последнее время, как сами утверждают, стали настоящими друзьями.

В Польше выпустили уникальную марку, посвященную польско-украинской дружбе: детали

фото марок, из открытых источников

Тираж марок составляет всего 20 экземпляров. По данным польского издания Wyborcza, в открытую продажу ни одна из них не поступит, по крайней мере, пока что. Коллекционный набор почтовых принадлежностей "разлетится" по главным госучреждениям, галереям и музеям Винницы и Кельце.

На марках изображено рукопожатие двух рук, каждая из которая раскрашена в цвет польского и украинского флага. Помимо этого, говорится в сообщении, на каждой из 20-ти марок размещена подпись действующих мэров – винницкого Сергея Моргунова и кельцкого Богдана Вента.

В Польше выпустили уникальную марку, посвященную польско-украинской дружбе: детали - фото 2
В Польше выпустили уникальную марку, посвященную польско-украинской дружбе: детали - фото 3

По имеющимся данным, выпуск данных марок является лишь частью большого проекта, посвященного польско-украинскому сотрудничеству. В Кельце планируют выпустить также конверты и поздравительные открытки аналогичной символики. Получиться ли у обычных граждан приобрести символы дружбы между двумя странами, власти городов пока что не сообщают.

В данном контексте стоит отметить, что ранее по инициативе мэра Винницы Моргунова была начата съемка сериала "Братья". Данная кинолента посвящена дружбе с Польшей, а также олицетворяет благодарность украинцев полякам, которые активно поддерживают и помогают беженцам с начала военного вторжения России.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что найденные на одесском железнодорожном вокзале в застегнутой сумке львята – живы. Как выяснилось, их приютил Познанский зоопарк, администрация которого в скором времени переправит котят в американский заповедник для диких кошек. 



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Источник: https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,29167655,powstal-unikalny-znaczek-dwa-miasta-jedno-serce-kielce.html?_ga=2.162137598.398340441.1669051663-299088472.1667395130
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