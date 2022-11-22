В Польше выпустили уникальную марку, посвященную польско-украинской дружбе: детали

В Польше был выпущен ограниченный комплект марок, получивший название "Два города – одно сердце. Кельце – Винница". Инициаторами данной идеи выступили мэры вышеуказанных городов, которые за последнее время, как сами утверждают, стали настоящими друзьями.

фото марок, из открытых источников

Тираж марок составляет всего 20 экземпляров. По данным польского издания Wyborcza, в открытую продажу ни одна из них не поступит, по крайней мере, пока что. Коллекционный набор почтовых принадлежностей "разлетится" по главным госучреждениям, галереям и музеям Винницы и Кельце.

На марках изображено рукопожатие двух рук, каждая из которая раскрашена в цвет польского и украинского флага. Помимо этого, говорится в сообщении, на каждой из 20-ти марок размещена подпись действующих мэров – винницкого Сергея Моргунова и кельцкого Богдана Вента.

По имеющимся данным, выпуск данных марок является лишь частью большого проекта, посвященного польско-украинскому сотрудничеству. В Кельце планируют выпустить также конверты и поздравительные открытки аналогичной символики. Получиться ли у обычных граждан приобрести символы дружбы между двумя странами, власти городов пока что не сообщают.

В данном контексте стоит отметить, что ранее по инициативе мэра Винницы Моргунова была начата съемка сериала "Братья". Данная кинолента посвящена дружбе с Польшей, а также олицетворяет благодарность украинцев полякам, которые активно поддерживают и помогают беженцам с начала военного вторжения России.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что найденные на одесском железнодорожном вокзале в застегнутой сумке львята – живы. Как выяснилось, их приютил Познанский зоопарк, администрация которого в скором времени переправит котят в американский заповедник для диких кошек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!