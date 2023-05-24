В Польше растет количество рождаемости среди иностранцев: Украина в лидерах

В Польше наблюдается всеобщее снижение рождаемости. При этом произошел резкий рост рождаемости среди иностранцев, большая часть которых являются украинками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Ukrayina.pl

В Польше больше среди иностранцев рожают украинки. Фото из открытых источников

По состоянию на 2022 год иностранки в Польше родили 16 711 детей, что составляет 5,5% от общего количества новорожденных. Таким образом, каждый 20 младенцев в Польше родила иностранка. В 2011 году этот показатель составлял всего 0,16%.

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Среди лидеров здесь украинские женщины, которые в 2022 году родили 13 738 младенцев и таким образом увеличили показатель по сравнению с прошлым годом на 109% — в 2021 году было зафиксировано 6 560 родов граждан Украины. В целом украинки лидируют среди рождающих в Польше иностранцев, а резкий рост начался с 2014 года, когда Россия начала войну против Украины.

На втором месте среди иностранцев в Польше по количеству новорожденных находятся белоруски, они в 2022 году родили 741 младенца. Третья позиция по россиянкам – 244 ребенка.

В Польше родилось 305 тыс. детей, среди которых польки родили 289 тыс. Что свидетельствует о дальнейшем снижении рождаемости в стране. Показатель 2017 составил 397 тыс. новорожденных.

Уменьшение рождаемости в Польше объясняется несколькими факторами, в частности, это низкая обеспеченность собственным жильем, малое количество детских садов, яслей и закон об аборте. Кроме того, происходит смена традиций, вместо рождения ребенка, поляки все чаще выбирают развитие собственной карьеры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после гибели восьмилетнего мальчика, премьер Польши высказался за возвращение смертной казни.

Также "Комментарии" писали, что Польша испытала дефицит товаров из-за запрета украинской продукции.