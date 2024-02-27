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В Польше задержали украинского журналиста. Что испугало представителей спецслужб

В Польше был задержан журналист Михаил Ткач и его оператор, снимавшие сюжет о том, как в страну попадает российское зерно, сообщает УП. Их продержали в комендатуре 4 часа, допрашивали правоохранители и спецслужбы

27 февраля 2024, 19:19
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Михаил Ткач, он с оператором снимал сюжет на границе Польши с Белоруссией о том, как в страну попадает российское зерно. Через некоторое время к ним подъехали полицейские, которые якобы вели себя агрессивно – хватали камеры и проводили обыск. После этого съемочную группу забрали в комендатуру, где у них изъяли всю технику для работы, телефоны, а также документы.

В Польше задержали украинского журналиста. Что испугало представителей спецслужб

Михаил Ткач

Как утверждает журналист, их допрашивали не только правоохранители, но представители спецслужб. Когда они узнали о том, какой сюжет они снимали, то якобы испугались. Ткач говорит, что представители спецслужб спрашивали его о том, знают ли украинские чиновники о том, что российское зерно попадает в Польшу. Также журналиста спрашивали, каким образом он получил такую информацию.

Ткач говорит, что наконец допрос был окончен, им отдали технику, однако выяснилось, что часть материалов была удалена с карт памяти.

Как подчеркнула редактор УП Севгиль Мусаева, ситуацию с задержанием удалось уладить только после того, как проблему огласили и подключили к ее решению посольство Украины в Польше.

Напомним, с 20 февраля польские фермеры ужесточили протесты на границе с Украиной и заблокировали грузовые перевозки. В частности, полякам не нравится, что украинское зерно идет по транзиту через их страну. Фермеры утверждают, что на самом деле украинское зерно остается в Польше, поэтому они терпят ущерб.

Известно, что проблему блокады украинские и польские члены правительства намерены обсудить в Варшаве 29 марта. Вместе с тем премьер Дональд Туск подчеркнул, что правительство Польши полностью на стороне фермеров. Также он добавил, что было бы большой ошибкой , если бы Украина и Польша испортили отношения из-за проблемы с зерном.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/27/7443995/
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