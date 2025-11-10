У Польщі заговорили про поразку України у війні: що в такому разі чекає на поляків

Рубрики
Геополітичне майбутнє Польщі виглядає оптимістично, але все залежить від врегулювання лінії фронту в Україні. Зокрема, якщо Україна програє війну, ситуація у Польщі радикально зміниться на гірше. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Gazeta Wyborcza заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел
Глава польського уряду зазначив, що Польща має стратегічно використати свою ключову позицію в регіоні та продовжувати підтримку України, оскільки її поразка означатиме погіршення ситуації над Віслою.
За словами Дональда Туска, геополітичне майбутнє Польщі "виглядатиме дуже добре, якщо Україна не програє і якщо нам вдасться подолати цю історичну польсько-українську образу".
Він наголосив, що ми маємо зосередитися на допомозі Україні, бо якщо Київ програє війну, ситуація в Польщі радикально зміниться на гірше.
При цьому Дональд Туск зізнався, що він у цьому питанні є помірним оптимістом. Немає об'єктивних причин, чому Україна має програти.
Туск також згадав про інцидент у ніч із 9 на 10 вересня, коли російські безпілотники порушили польський повітряний простір. Він назвав це "поворотним моментом конфлікту".
Рішення збити безпілотники він назвав складним.
