У Польщі заговорили про поразку України у війні: що в такому разі чекає на поляків
НОВИНИ

У Польщі заговорили про поразку України у війні: що в такому разі чекає на поляків

Дональд Туск завив, якщо Україна програє війну, ситуація в Польщі радикально зміниться на гірше

10 листопада 2025, 12:55
Автор:
Кравцев Сергей

Геополітичне майбутнє Польщі виглядає оптимістично, але все залежить від врегулювання лінії фронту в Україні. Зокрема, якщо Україна програє війну, ситуація у Польщі радикально зміниться на гірше. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Gazeta Wyborcza заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

У Польщі заговорили про поразку України у війні: що в такому разі чекає на поляків

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

Глава польського уряду зазначив, що Польща має стратегічно використати свою ключову позицію в регіоні та продовжувати підтримку України, оскільки її поразка означатиме погіршення ситуації над Віслою.

За словами Дональда Туска, геополітичне майбутнє Польщі "виглядатиме дуже добре, якщо Україна не програє і якщо нам вдасться подолати цю історичну польсько-українську образу".

"Побудова міцних, дружніх партнерських відносин із суверенною Україною, звичайно, не забуваючи про наші інтереси, є чудовою нагодою для Польщі", – оцінив польський прем'єр.

Він наголосив, що ми маємо зосередитися на допомозі Україні, бо якщо Київ програє війну, ситуація в Польщі радикально зміниться на гірше.

При цьому Дональд Туск зізнався, що він у цьому питанні є помірним оптимістом. Немає об'єктивних причин, чому Україна має програти.

Туск також згадав про інцидент у ніч із 9 на 10 вересня, коли російські безпілотники порушили польський повітряний простір. Він назвав це "поворотним моментом конфлікту".

Рішення збити безпілотники він назвав складним.

"Це було непросто, адже ніхто не хоче перегнути ціпок і ненароком розпочати третю світову війну", — сказав прем'єр, зазначивши при цьому, що "піддаватися, терпіти провокації, ні до чого доброго не призводить".

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи карать у Польщі "за пропаганду бандеризму": як проголосував Сейм.




Джерело: https://wyborcza.pl/
