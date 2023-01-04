В Польше заявили, что Россия заранее согласовала нападение на Украину с Германией

Член Коллегии Института национальной памяти, известный польский историк Войцех Полак накануне Нового года заявил, что российская агрессия против Украины была тщательно спланирована и заранее согласована с Германией. Своими размышлениями профессор и преподаватель Университета Николая Коперника в Торуни поделился в рамках выступления в эфире телеканала "ТВ Труам", передает издание Wyborcza.

Войцех Полак, из открытых источников

"Конечно же, немцы будут это всячески отрицать, но похоже, что нападение России на Украину было согласовано с Германией заранее. Это должна была быть очень маленькая и быстрая война, по крайней мере, Путин так хотел. Он думал, что захватит Украину за несколько недель, а ее граждане будут встречать русских солдат с цветами и почестями", — говорит Полак.

Комментируя войну в Украине, польский историк акцентировал внимание на том, что амбиции России и Германии очень похожи, обе эти страны, по его словам, хотят получить контроль над Евразией, однако до сегодняшнего дня все их попытки были безуспешными.

"Что мы видим? Основная концепция Германия держится на Северном потоке 1 и Северном потоке 2. С одной стороны – это страна, являющаяся основным дистрибьютором российской энергии по всей Европе, с другой стороны – это ведущее государство Евросоюза, решающее главные вопросы и постепенно вытесняющее влияние США из ЕС. Стоит ли что-то говорить еще?", — подытожил Полак, комментируя последние события в мире.

Напомним, ранее мы сообщали, что крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши продолжила работать с Россией, невзирая на ее вторжение в Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!